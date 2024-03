Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Ergüzel: DEĞERLİ ARAZİLER SURİYELİLERİN ÜZERİNE YAPILMIŞ

Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, seçimleri ve ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Yerel seçimlerin ağırlıklı olarak İstanbul özelinde konuşulmasının nedenini Ergüzel, şöyle anlattı: “İstanbul sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gözbebeği. Çok cazip olan İstanbul’un her yerinde her zamanki gibi seçim müzikleri, afişler, vaatler, taahhütler görüyor, duyuyoruz. Ancak İstanbul’da belediyede işler hemen halledilmez. Bunu her hangi bir parti ayrımı yapmadan söylüyorum. İşler uzar, kimseye ulaşamazsınız. Ama ne hikmetse seçim zamanı bütün başkanlar halkın içerisinde, vatandaşla el ele, kol kola. Seçim bittikten sonra halkın yüzüne maalesef bakan yok! Adaletin Aydınlığı Partisi’nin varoluş sebeplerinden birinin bu.”

KUPON ARAZİLER VERİLMİŞ

İktidarda olan partinin altta da aynı parti olmasının avantajlarına değinen Ergüzel, “Genelde farklı, yerelde farklı olduğunda bir rekabet ortamı doğuyor. Geneldeki yereldekinin önünü kesiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da göl ya da deniz manzaralı yerlerin Suriyelilere verildiğini ifade eden Ergüzel, “Kupon arazi denilen manzaralı, değerli araziler Suriye kökenli kişilerin üzerine yapılmış. Bir şahıs 102 dönüm arazi almış. Bu değerli araziler ele geçtiği takdirde nemalanılacak yerler. 102 dönümlük arazinin yakınından Kanal İstanbul’un geçmesi planlanıyor. Belgeler elimizde mevcut. Ama kimse bugüne kadar gündeme getirmedi. Bu araziler neye istinaden Suriyelilere verildi bunu araştırıyoruz” dedi.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Adaletin Aydınlığı Partisi’nin İstanbul ilçelerinde adayları olduğunu anımsatan Ergüzel, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Celep’in Türkiye İttifakı çatısı altında Bakırköy’den belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Ergüzel, Celep’in Bakırköy’de başarılı ve sevilen bir isim olduğunu belirterek, “ Başakşehir’de Adalet Partisi çatısı altında Türkiye İttifakının adayı Ali Efe’yi destekliyoruz. Kendisi sindirilmeye çalışıldı. Ama CHP ve AKP’ye rağmen güçlü bir aday” diye konuştu.

Genel Başkan Ergüzel, destekledikleri adayların olduğu ilçelerde iddialı olduklarını söyledi.