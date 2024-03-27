Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü

RAMİL, 2 MAÇTA DA 90 DAKİKA GÖREV ALDI

Kocaelispor’un Azerbaycanlı oyuncusu Ramil Şeydavey, geçtiğimiz hafta Azerbaycan Milli Takımına davet edilmişti. Ramil, Moğolistan ve Bulgaristan ile oynanan maçlarda 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Ramil dün Kocaeli’ye döndü ve takıma katıldı. Bir diğer Milli oyuncumuz Emir Ortakaya da, Ümit Milli Takım’ın, Norveç ve İtalya ile oynadığı maçın ardından dün akşam saatlerinde Kocaeli’ye geldi. Emir ve Ramil, bugün yapılacak olan antrenmana katılacak.