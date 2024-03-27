27 Mar 2024 - 12:18- Spor G:

Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü

Kocaelispor’un, Milli oyuncuları Ramil Şeydayev ve Emir Ortakaya takıma döndü. İki oyuncu da takımla birlikte çalışmalara katılacak

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Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü
Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü
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RAMİL, 2 MAÇTA DA 90 DAKİKA GÖREV ALDI

Kocaelispor’un Azerbaycanlı oyuncusu Ramil Şeydavey, geçtiğimiz hafta Azerbaycan Milli Takımına davet edilmişti. Ramil, Moğolistan ve Bulgaristan ile oynanan maçlarda 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Ramil dün Kocaeli’ye döndü ve takıma katıldı. Bir diğer Milli oyuncumuz Emir Ortakaya da, Ümit Milli Takım’ın, Norveç ve İtalya ile oynadığı maçın ardından dün akşam saatlerinde Kocaeli’ye geldi. Emir ve Ramil, bugün yapılacak olan antrenmana katılacak.

Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü
Millilerimiz Emir ve Ramil takıma döndü
# Kocaelispor

27 Mar 2024 - 12:18 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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