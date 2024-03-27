Nijeryalı Lawal ilk kez Yeşil - Siyahlı formayı giydi

İYİ MÜCADELE ETTİ, 20 DAKİKA SAHADA KALDI
Kocaelispor önceki gün Başakşehir ile antrenman maçına çıktı. 5-2 kaybedilen maçta, Nijeryalı genç futbolcu Lawal da forma giydi. Nijerya’da keşfedilip, Kocaelispor’da deneme antrenmanlarına katılmış, yeteneği olduğuna kanaat getirilen Lawal ile 4.5 senelik anlaşma imzalanmıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu önceki gün ilk kez Kocaelispor formasını sırtına geçirdi. 20 dakika boyunca sahada kalan Lawal, mücadeleci oyunu ile dikkat çekti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.