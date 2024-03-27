Nijeryalı Lawal ilk kez Yeşil - Siyahlı formayı giydi

İYİ MÜCADELE ETTİ, 20 DAKİKA SAHADA KALDI

Kocaelispor önceki gün Başakşehir ile antrenman maçına çıktı. 5-2 kaybedilen maçta, Nijeryalı genç futbolcu Lawal da forma giydi. Nijerya’da keşfedilip, Kocaelispor’da deneme antrenmanlarına katılmış, yeteneği olduğuna kanaat getirilen Lawal ile 4.5 senelik anlaşma imzalanmıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu önceki gün ilk kez Kocaelispor formasını sırtına geçirdi. 20 dakika boyunca sahada kalan Lawal, mücadeleci oyunu ile dikkat çekti