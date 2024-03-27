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Nijeryalı Lawal ilk kez Yeşil - Siyahlı formayı giydi

Nijerya’da keşfedilip Yeşil - Siyahlı renklere bağlanan 18 yaşındaki futbolcu Lawal, önceki gün oynanan Başakşehir antrenman maçında ilk kez Kocaelispor formasını giydi.

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Nijeryalı Lawal ilk kez Yeşil - Siyahlı formayı giydi mask

İYİ MÜCADELE ETTİ, 20 DAKİKA SAHADA KALDI

Kocaelispor önceki gün Başakşehir ile antrenman maçına çıktı. 5-2 kaybedilen maçta, Nijeryalı genç futbolcu Lawal da forma giydi. Nijerya’da keşfedilip, Kocaelispor’da deneme antrenmanlarına katılmış, yeteneği olduğuna kanaat getirilen Lawal ile 4.5 senelik anlaşma imzalanmıştı. 18 yaşındaki genç futbolcu önceki gün ilk kez Kocaelispor formasını sırtına geçirdi. 20 dakika boyunca sahada kalan Lawal, mücadeleci oyunu ile dikkat çekti
# Kocaelispor, dikkat, Başakşehir

27 Mar 2024 - 12:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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