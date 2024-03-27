27 Mar 2024 - 12:40- Gündem G:

Kuşçular iftar yaptı

Kocaeli Ornitholoji Derneği’nin Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlediği programda hem iftar yapıldı, hem de dereceye giren kuşçulara ödül verildi

Kuşçular iftar yaptı mask
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
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Haluk Balaban'ın haberine göre, Kocaeli Ornitholoji Derneği’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar organizasyonu geçtiğimiz akşam geniş bir katılımla gerçekleşti. Dernek Başkanı Burak Eseroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına kent genelinden dernek üyesi olan yaklaşık 200 kuş yetiştiricisi katıldı.

Kuşçular iftar yaptı

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gösterilen iftar buluşmasında ayrıca geçtiğimiz yıl içinde yapılan çeşitli yarışmalarda şampiyonluk ve kazandıkları çeşitli derecelerle kentimize büyük gurur yaşatan kuş yetiştiricilerine de dernek yönetimi tarafından ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

Kuşçular iftar yaptı

“BİZLERİ GURURLANDIRDILAR”

Program sonunda bir konuşma yapan ve katılan tüm misafirlerine teşekkür eden Dernek Başkanı Burak Eseroğlu, “Böylesine bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2023 yılı bizler için büyük başarılarla geçti. Birçok arkadaşımız kazandıkları derecelerle bizlerin gururu oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Kocaeli Ornitholoji Derneği olarak başarılarımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir” açıklamasında bulundu. 

KUŞ YARIŞLARINDA DERECEYE GİRENLER

Metin SERT

Barış GÜL

Mehmet KÖSE

Serdar ENDER

Orçun ÇAVUŞ

Refik BAŞYİĞİT

Orhan BUDAK

Mehmet BİRLİK

Cemalettin TOPÇU

Yasin DEMİRKOL

Murat ASLAN

Mustafa ERSÖNMEZ

Oğuz ERTOP

Bilgin ÖRKÜN

Recep KOZAN

Ergün ÖZHAN

Sadettin KATIK

Zafer ALTINTAŞ

Günay YAZGAN

Ahmet Necip GÜLBAZ

Yaşar AYDEMİR

Recep KARAOĞLU

Olcay MATLAR

Murat BİÇER

Yusuf KAYA

Numan ÖZAYDIN

Erdinç KOVALAK

Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı
Kuşçular iftar yaptı

# büyük, oldu, Ramazan, iftar

27 Mar 2024 - 12:40 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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