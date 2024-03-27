Kuşçular iftar yaptı

Haluk Balaban'ın haberine göre, Kocaeli Ornitholoji Derneği’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar organizasyonu geçtiğimiz akşam geniş bir katılımla gerçekleşti. Dernek Başkanı Burak Eseroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına kent genelinden dernek üyesi olan yaklaşık 200 kuş yetiştiricisi katıldı.
ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ
Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gösterilen iftar buluşmasında ayrıca geçtiğimiz yıl içinde yapılan çeşitli yarışmalarda şampiyonluk ve kazandıkları çeşitli derecelerle kentimize büyük gurur yaşatan kuş yetiştiricilerine de dernek yönetimi tarafından ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.
“BİZLERİ GURURLANDIRDILAR”
Program sonunda bir konuşma yapan ve katılan tüm misafirlerine teşekkür eden Dernek Başkanı Burak Eseroğlu, “Böylesine bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2023 yılı bizler için büyük başarılarla geçti. Birçok arkadaşımız kazandıkları derecelerle bizlerin gururu oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Kocaeli Ornitholoji Derneği olarak başarılarımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir” açıklamasında bulundu.
KUŞ YARIŞLARINDA DERECEYE GİRENLER
Metin SERT
Barış GÜL
Mehmet KÖSE
Serdar ENDER
Orçun ÇAVUŞ
Refik BAŞYİĞİT
Orhan BUDAK
Mehmet BİRLİK
Cemalettin TOPÇU
Yasin DEMİRKOL
Murat ASLAN
Mustafa ERSÖNMEZ
Oğuz ERTOP
Bilgin ÖRKÜN
Recep KOZAN
Ergün ÖZHAN
Sadettin KATIK
Zafer ALTINTAŞ
Günay YAZGAN
Ahmet Necip GÜLBAZ
Yaşar AYDEMİR
Recep KARAOĞLU
Olcay MATLAR
Murat BİÇER
Yusuf KAYA
Numan ÖZAYDIN
Erdinç KOVALAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Recep - Emeği geçenlere tşk ederiz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.