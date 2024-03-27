Şirin, “31 Mart’ta kazanan Derince olacak”

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkanı İbrahim Şirin, AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile birlikte Yavuz Sultan Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Yavuzspor Tesisleri'nde Özpetek Sitesi sakinleriyle bir araya gelen Hülagü ve Şirin ardından Atakan Yücel'in iş yeri Yücel Emlak'ta Uyum Evleri ve Tepecik Sitesi sakinleriyle buluştu. Hülagü ve Şirin, Yavuz Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen programlar kapsamında Aslı Ticaret'te iş yeri sahipleri Metin ve Nuri Bıçakçı’yı ziyaret ettikten sonra bölgede esnaf ziyaretinde bulundu.
İŞ YERİ VE HANE ZİYARETLERİ
Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten İbrahim Şirin “Esnaflarımızla bir araya gelmeye, onları dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Yavuz Sultan Mahallesi esnaflarını ziyaret ettik. Bizlere gösterilen teveccühün farkındayız. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, programlarını Eyüp Sabri Dereli’nin hanesine gerçekleştirdikleri ziyaret ve Osman Özkan'ın iş yerine konuk olarak noktaladılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.