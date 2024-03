ZEHRA GÜNEŞ-NATALİA HANİKOĞLU: KADIN SPORCU OLMAK, YILDIZ OLMAK, GÜZEL OLMAK

Futbol erkekler, voleybolun kızlarındı. Voleyboldaki bu başarı, Mehmet Ali Üstündağ sayesinde dünyanın zirvesine ulaştı. 90’lardaki kadın voleybol milli takımı, Eczacıbaşılı Kaptan Arzu ve Kocaelisporlu genç güzel Natalia Hanikoğlu ile çıtayı yükseltti. Rahmetli Burhan Kasım, şehrimizin en eski basketbolcularındandı. Kocaelispor yönetimine katıldı. Basketbol ve voleybol şubesini kurdu. Merhum Kemal Şen ile beraber Kocaelispor’da bayan voleybolunu yüceltti. Zamanın efsane başkanı Sefa Sirmen'den tam destek aldı. Rusya genç milli takımının en önemli genç oyuncularından biri olan Natalia'yı transfer etti. Nata, kentimizde ve ülkemizin kadın voleybolunda yeni bir sayfa açtı. Şimdi ise, hep zirvede olan kadın voleybolcularımız, birinci olunca şaşırmıyor, ikinci olunca herkes garip karşılıyor. Kulüplerde ve milli takımlarda dünya şampiyonu olan kadın voleybolcularımız, genç kızlara örnek oluyor.

Çarşıda portaj yaptığım genç kızların yüzdesi doksanı voleybol kursuna gidiyor. Bu nedenle kadınların basketbolu tercih etmiyor. Voleybolcu kızlar da bunu iyi kullanarak her gece televizyon reklamlarına çıkıyorlar. Genç kızlar da ablalarına özeniyorlar. Tabular yıkıldı. Bu sayede kadınlar, spor sahalarımızda boy gösteriyor.

Dünya tenisinde Navratilova ve Stefi Graff dünya çapında tanınan ilk kadın tenisçiler oldu. Venüs ve Serena Williams kardeşler, sporun popüler ve seksi yanını ortaya çıkardılar. Bu sayede kadınlar cesaret buldu, normal karşılanınca, spora daha çok vakit ayırmaya başladı.

Dünyada kadın basketbolcular erkek futbolcular ve kadın voleybolcular kadar ön plana çıkmıyor. Bu nedenle dünyaca ünlü kadın basketbolcular, görünebilmek için plajlarda fit vücutlarını sergiliyor. Hedefleri basketbolda da kadın olan ve güzel yıldızı vardır dedirtmektir. Bir pop yılı gibi kadın basketbolunu daha popüler hale getirmek istiyorlar. Daha sonra atletizm pistinde, kadınların klasik kıyafetlerini özgür bırakmasıyla, kadın atletizmi de izleyici patlaması yaşattı. Ülkemizin gururu basketbolcu kadınlarımız da dünya şampiyonu oldu.

Ancak, manyak bir belediye başkanı, milli duyguları ezip, bu başarıları o kadar çirkinleştirmişti ki, adamın aklı uçkurunda olduğu belli olmuştu. Kadın voleybolcular bir anda ülkenin hedefi haline geldi. Ama onlar yılmadılar, gittiler, dünya şampiyonu oldular. Devlet Bahçeli o belediye başkanını görevden alarak, takdir topladı. Şimdi kimse o belediye başkanını hatırlamaz, ama dünya yıldızlarımızı ezbere biliyor. Eda Erdem bir yıldızdır. Milli takımımızın kaptanıdır. Dünyanın en iyi oyuncularından biri. (Hatta o benim için en iyisidir). Zehra Güneş artık güzelliği, özellikleri ve olağanüstü hareketleriyle dünyanın en çok takip edilen kadın sporcusu oldu. Sporun anlamı budur. Sadece sporla ilgilenmekle kalmayıp, yakışıklı kız ve erkek çocuklarının gözünde fenomen haline gelmek, spora olan ilgilerini artırabiliyor. Zehra Güneş ve Gerasimov sosyal medyada yarışıyor. Kısa filmleri, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İşin en güzel yanı, Zehra Güneş'in Türkiye'yi dünyanın en büyük ülkesinde olduğunu söyleyerek, uzun süre transferleri kabul etmemisi ve başka yerlerde transfer yapmaktan çekinmesidir. Zehra Güneş'le ilgili bir yazı, 3-5 milyon kez tıklanıyor. Ama inanın bana, bizim Nata, eğer şimdi bir voleybolcu olsaydı çok daha fazla tıklama alırdı. Hakan Anikoğlu ile evlenen yakın arkadaşım Nata, evlenecekleri zaman, bu kentte iğrenç bir propaganda yapıldı ve sahte evlilik yalanlarında inat ediyordu. Onlar ise birbirlerine sarılıp, evlilik cüzdanı ile poz verdiler. Nüfus müdürlüğü önünde fotoğraflarını çekerken, bu haberi yapan tek gazeteci bendim. Çok güzel bir aile fotoğrafıydı. Nata Türk milli takımının kaptanı oldu. Artık o gerçek bir Türkiye-Rusya barış elçisi. Bana göre Nata dünyanın en güzel voleybolcusuydu. Eskiden bunun taktiksel bir evlilik olduğunu söyleyenler, kendinden utanıyor mu ? Sanmıyorum. Ama Nata ve Hakan'ın iki çocuğu var. Bu nasıl sahte evlilik olabilir ki?..

Kadına tek amaçla bakanların cehaleti, bu çağdaş topluma yakışmıyor. Burhan Kasım'ın buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kocaelispor Bayan Voleybol takımı sorumluluğunu Bekirpaşa Belediye Başkanı Refah Partili muhafazakar Abdullah Çakmak'a verdiğinde Sefa Sirmen gülüyordu. Çünkü Abdullah Çakmak göreve gelene kadar bütün voleybolcu kızlar seksi mayo giyiyordu. Abdullah Çakmak bu hamleyi gördü. Sirmen’i kızdırarak, kızların mayolarının yerine daha kapalı olan tayt giydirdi. Bunun üzerine Sefa Sirmen’in kendisini siyasi olarak bu şekilde rezil etme girişimine karşılık verdi. Ve sonuç olarak, bu taytlar her yerde giyiliyor. Abdullah Çakmak dünya çapında tarihe geçti.

Bu, bu şehrin özelliğidir. Yasaklanan her şeyi anında değişebilecek nitelikte bir kenttir. İstanbul ile Anadolu arasında kalan Kocaeli şehri hala Asyalı ya da Avrupalı olarak görülmüyor. Bu nedenle İstanbul ile rekabet edebiliyor. Anadolu'nun beyi konumunu koruyor. Çocukları geleceğe yönelik çok modern bir şekilde hazırlanabiliyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de, AK Partili belediyelerin bu kentte doğru yaptığı işler de var. Her sokağın köşesinde bir spor tesisi bulmak mümkün. Sadece bu tesislerin bakım ve onarımı gecikebiliyor. Hoyrat kullanılıyor. Çünkü bu tesislerin işleyişi sonrası, vatandaş hiçbir şey yapmıyor. Özellikle geceleri tesislerin çoğu kapanıyor. Uyuşturucu bağımlıları tesislere girip, yasa dışı maddeler kullanıyor, rahat yaşıyorlar. Çünkü hiçbir tesiste güvenlik görevlisi yok. Dolayısıyla bu kent, ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilecek bir kenttir. Milli takımın, Avusturya karşısında yediği farkı önemsemeyin. Almanya, Brezilya'ya -ki hala dünyanın en büyük futbol ülkesidir- yedi gol attı. Milli takımımızın aldığı skora aldanmayın. Montella, şampiyona öncesi futbolcularını görmek istiyordu. Bu doğaldır. Ama bizim Karamürselli bıyıklı Merih Demiral'ımız çok yaşlı ve çirkin göründü. Üslubunu değiştireceğini düşünüyorum. Yazıya Zehra Güneş'le başladım, Zehra Güneş ile bitirelim.

İstanbul Kartal’ın kızı Zehra Güneş, Çayırova’da basketbol maçında görüntülendi. Onun için özel bir genç vardı. Ancak maça gelince seyirciler salona değil, yüzünü tribünlere geri döndürdü.

Yıldızın anlamı, güzelliğin anlamı işte budur.