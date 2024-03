"Derince’de sadece kendi partimin değil,  Cumhur İttifakı’nın da oyuna talibim"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, gazetemizi ziyaret ederek merak edilen soruları cevapladı. Gökçe, Derince’de bir kent ittifakı sağladığını ve bu ittifakın Derince’nin geleceğini için büyük önem arz ettiğini ifade etti. Derince’de tüm vatandaşlar ile sürekli olarak bir araya gelen Başkan adayı Gökçe, iktidar partisini sürekli olarak Derince’de yıpratma politikaları yaptığını ve bunların kendisini yıldırmayacağını ifade etti. İktidar partisi AKP’nin sürekli olarak karalama politikasına rağmen başkan adayı Gökçe’nin anket sonuçlarını her geçen gün yükselişi devam ediyor.

“DERİNCELİ BENİ TANIYOR BEN DERİNCELİ’Yİ TANIYORUM”

5 sene önce yeniden aday olmuştunuz ve şu an yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayısınız. Şu an sahada nasıl karşılanıyorsunuz?

Ben sahaya çok yabancı değilim, 5 sene önce de aday olmuştum. Dolayısıyla o zaman çok az bir farkla seçimi kaybetmiştik. Belki seçimi kaybetmiştim ama Derince halkının gönlünü fethetmiştik. Dolayısıyla saha zaten hazırdı ben sahaya çıktığımda ciddi hazır bir saha gördüm. Biz seçim çalışmalarımızda o yüzden çok zorluk çekmedim, benim için 5 sene öncekinin devamı gibi oldu. Bazen esnaf ziyaretlerinde ya da vatandaşla görüştüğümüzde bizlere şunu söylüyorlar ‘geçen sene zaten bizim eve gelmiştiniz’ Geçenlerde dedikleri 5 sene önce dolayısıyla onun devamıymış gibi geliyor. Derinceli beni tanıyordu ben Derinceli’yi tanıyorum.

“SEÇİM 3 AY SONRA OLSA BİLE ÇOK YOĞUN PROGRAM TALEBİ VAR”

Ev ziyaretleriniz devam ediyor. 1 Nisan’dan sonra da ev ziyaretlerine devam edecek misiniz?

Geçtiğimiz yerel seçimde 5 ay önce aday olmuştum dolayısıyla bu süreç içerisinde Derince’yi karış karış gezmiş ev ev gevmiştim. O zaman da bazı programlarda söylemiştim 450'ye yakın ev toplantısı yapmıştım o dönemde, dolayısıyla sahaya alışıktım insanlara alışıktım onlar beni sevmişler, ben onları sevmiştim bizim için çok kolay keyifli güzel bir kampanya oluyor. Çok yoğunuz çok doluyuz şu anda eğer seçim 10 gün sonra değil de 2 ay sonra 3 ay sonra olsa bile o kadar yoğun program talebi var. Şu an itibariyle cevaplandıramadığımız ya da yetiştiremediği 150'ye yakın ev toplantısı talebi var. Bir o kadar da başka görüşmeler var ama ne yazık ki seçim süreci yetmiyor. Ben onlara söz verdim 1 Nisan'dan sonra onların evlerinin hepsini ziyaret edeceğim.

“YENİDEN BİR İLÇE DENİNCE ASLINDA EN VİZYON PROJEMİZ BU”

Birçok aday Derince’de vizyon projelerini açıkladı sizin vizyon projelerini nelerdir?

Şimdi bir vizyon proje yapabilmemiz için ilk önce o kentin kendini tamamlanmış, kent bilincinin tamam olması ve kente olması gereken kurumların kuruluşların ve sosyal belediyecilik anlamında olması gereken birçok şeyin olması lazım ki siz vizyon proje yapacaksınız. Derince ne yazık ki en az bir 30 sene geriden gidiyor. Bakın 30 sene önce ilçe olmuş bir belediye ama 30 sene geriden gidiyor. Bizim sloganlarımız içinde en öne çıkardığımız bir sloganımız var ‘Yeniden bir ilçe denince’ aslında en vizyon projemiz bu. Derince şu anda bir kent merkezi olmayan, kent bilinci olmayan, kent hukuku olmayan bir kent. Bir ruh yok, şehre girdiğiniz zaman o ruhu hissedemiyorsun. Çünkü şehrin bir merkezi yok, şehrin bir vizyonu yok, şehrin bir kimliği yok. Kimliksiz hale getirilmiş bir kent dolayısıyla kimliksiz bir kentte siz vizyon proje olarak ne üretebilirsiniz ki. Onun için bizim Derince’de ilk önce sosyal belediyecilik ilkeleri gereği olması gereken kurum ve kuruluşları faaliyete geçireceğiz ki 5 yıl sonra aday olacak olan kişi vizyon projeleriyle karşımıza çıksın.

“5 YIL İÇİNDE BÜTÜN SORUNLARI BİTMİŞ BİR İLÇE OLACAK”

Dolayısıyla bizim Derince'de şu anda vizyon proje olarak ‘Yeniden bir ilçe denince’ dediğimizde birçok şey içinde barındırıyor. Bakın şu an Derince’de neler eksik ben size söyleyeyim; Derince'nin kapalı pazarları yok, Derince'nin kapalı durakları yok, Derince'nin kent merkezi yok, Derince'nin hiçbir yerinde bir sosyal tesis yok. Derince'nin ulaşım problemi var, Derince'nin E -5'ten giriş problemi var. Derince’nin bir tane kreşi yok, Derince’nin çok kapsamlı bir spor kompleksi yok, Derinceli emekliler için herhangi bir şey yok, kadınların yapabileceği hiçbir şey yok, ev hanımlarının çalışıp üretebileceği hiçbir şey yok, gençlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu kadar yokları olan bir ilçede siz vizyon proje olarak ne üretebilirsiniz ki. Biz onun için Derince'de 5 yıl içerisinde ‘Yeniden bir ilçe Denince’ dediğimizde bütün bunları oluşturduktan sonra 5 yıl sonra halkın karşısına vizyon projelerle çıkabiliriz. Bugün Kütahya'nın Simav ilçesindeki belediye başkanı da kapalı pazardan bahsediyor ne yazı ki biz de bahsediyoruz. Derince de ilk önce sosyal belediyecilik ilkeleri gereği olması gereken bütün kurumları yerleştirdikten sonra vizyon projelerinden bahsedeceğiz.

“DERİNCE TAM SAHİPSİZ BİR KENT”

Sizde Derince’de oturuyorsunuz? Son 10 yılda Derince ile özdeşleşmiş birçok kurum Derince’den taşındı. Derince bunları tekrar geri kazanabilecek mi?

Derince gerçekten bunu siyasetçi olarak söylemiyorum, Derince'de yaşayan bir yurttaş olarak söylüyorum. Derince tam sahipsiz bir kent. 99 depreminden önce Kocaeli Üniversitesi Derince’deydi ve o dönem bizim Yenikent dediğimiz bir mahallemiz var. Yenikent'in üstü tamamen boş alandı eğer o dönemki yöneticiler isteseydi Kocaeli Üniversitesi bugün Umuttepe değil Derince'de olurdu. Bir şehir hastanesi yaptılar değil mi şu anda nerede yaptılar şehir hastanesini İzmit'in öbür tarafına yaptılar. Oysa ki bizim o Sopalı Araştırma Hastanesi dediğimiz yerde geniş bir alan vardı ve oraya şu anda millet bahçesi yaptılar. Madem ki siz şehir hastanesi yapacaktınız madem ki böyle bir ihtiyaç var o zaman o bölgede olan o millet bahçesi olan yerde neden şehir hastanesi yapmadınız. Kaldı ki Derince stratejik olarak Kocaeli'nin tam ortasında eğer şehir hastanesi Derince'de yapılmış olsaydı ki yeri de vardı vatandaşlarımız Gebze'den Körfez'den İzmit'ten gidebilirdi. Kocaelispor’un stadı gitti. Stat 1960'lı 70'li yıllarda yapılmış Derince daha ilçe olmadan Derince ile bütünleşmiş bir yerdi. Ömrünü tamamlamış olabilir kurumu götürebilirsiniz ama yerine öyle muadil bir yer getirmelisiniz. Örneğin Kocaeli Adliyesi’ne yer aranıyordu o zaman biz teklif ettik. Bakın buraya Kocaeli Adliyesi gelsin dedik hayır dediler, Kartepe'ye gidecek dediler.

“HİÇ KİMSE DERİNCE’DE OTURMAK İSTEMİYOR”

İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele’ye gitti. Başiskele belediye başkanı o dönemde ‘ben arsa buldum size gelin binayı burada yapın’ dedi. Onlar da oraya yaptılar o dönemki Derince belediye başkanı diyemedi mi ‘kardeşim burası buranın değeridir. Ben de size arsa vereyim siz buraya yapın’. Velev ki gitti o zaman yerine bir şey koymanız lazım. Giden geleni aratmayacak gelen de gideni aratmayacak. Emniyet Müdürlüğü gidince bin 500'e yakın emniyet mensubu arkadaşımız da göç etti. Böylece ekonomik olarak, sosyal olarak bölgenin tamamı boşaldı. Derince son 10 yılda son 20 yılda bütün değerlerini kaybetmiş ve yerine hiçbir kurumun gelmediği sahipsiz bir kentten olmuştur. Gerçek anlamda terk edilmiş bir kentten bahsediyoruz. Bakın akşam 7'den sonra karanlığa bürünen kocaman bir otel çok devasa bakımsız bir otelden bahsediyoruz. Derince'de zaman zaman gençlerle konuşuyoruz çaresiz ve mutsuzlar. Derince'den göç etmek istiyor, hiç kimse Derince’de oturmak istemiyor. Bu bizim kaderimiz değil ki sonuçta Derince dediğimiz yer denizi olan ormanı olan fabrikaların dibinde bir yer. Eğer iyi yönetilmiş olsaydı bugün Derince Kocaeli'nin değil Marmara'nın incisi olabilecek bir kentti ama ne yazık ki ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin elinde Derince bu noktaya taşındı.

“DERİNCE, GENÇLERİN NEFES ALAMAYACAKLARI BİR YERE DÖNÜŞTÜ”

Derince’de gençlerin büyük bir bölümü size destek veriyor. Bunun nedeni nedir?

Benim bile beklemediğimin çok çok ötesinde bir genç desteği var. Sosyal medyada sürekli mesaj yazarak ya da sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bana ‘17 yaştaki kızım illaki size oy vermemi istedi. 11 yaşındaki çocuğum size oy vermemi söyledi’ ifadelerini kullanıyorlar. Zaman zaman çocuklar beni arayıp ‘gel babamı ikna et, annemi ikna et’ diyorlar. Öyle bir kampanya var ki ben bile bazen şaşırıp kalıyorum.10 yaşından itibaren 20 yaşına kadar 25 yaşına kadar bu çocukların ve gençlerin bir talebi var. Derince, gençlerin nefes alamayacakları bir yere dönüştü. Harikalar Sahili var ismi harikalar belki ama burada en son konserin ne zaman yapıldığını ben bile hatırlamıyorum. Harikalar Sahili’nde çocuklarımız çay içmek için gittiklerinde belediyeye ait bir tesis olmadığı için fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyorlar.

“DERİNCE HALKI EN SON NE ZAMAN MUTLU OLDUĞUNU UNUTTU”

Dolayısıyla gençlerimizin Derince’de spor anlamında sanat anlamında kültür anlamında ya da herhangi bir sosyalleşme alanında yapabilecekleri hiçbir alan yok. Bugün Derince’mizde parkların tamamı sahipsiz kamera sistemi de izlenmiyor ve karanlık. Akşam 19:00'dan sonra o parklarda kameralar tamamen devre dışı kalıyor. Oysa ki eski Derince’de Zübeyde Hanım Parkı vardı akşam aileler gidiyordu çocuklarıyla eşleriyle ailece gidip çay içip canlı müzik dinliyorlardı yine Çenesuyu Parkı’mız vardı. Dolayısıyla şu anda Derince halkı en son ne zaman mutlu olduğunu ne zaman eğlendiğini unuttu. Halk şu anda tamamen içeri kapanmış ev, iş yeri ve televizyon arasında geçen bir hayat var. Gençler dünyayı görüyor, gençler var olana razı olan bir kitle değil. İnternette hem Türkiye'nin başka illerini görebiliyorlar hem dünyanın başka yerlerini görebiliyorlar ve var olana razı değiller. Daha iyisini istiyorlar çünkü daha iyisini hak ettiklerini biliyorlar. Başka illerde var olan hizmetleri gördükten sonra neden bizim de yok diyorlar.

“DUMLUPINAR VE DENİZ MAHALLESİ SAVAŞ SONRASI MAHALLELERİ ANDIRIYOR”

Derince’de sürekli olarak bir göçten bahsediliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Vatandaşlar, Derinceli’yim demekten Derince’de oturuyorum demekten utanır hale geldi. Ben bazı toplantılarında hep şunu söylüyorum artık Derince'de gidecek kurum kalmadı eğer 5 yıl daha Derince değişmezse, bu anlayış değişmezse Derince'de göç başlayacak. Üniversitede okuyan hiçbir genç Derince’ye geri dönmek istemiyor. Yeni evlenen bir insan Derince'de kalmak istemiyor. Bakın size bir örnek vereyim 20 sene önce Çensuyu’nda bir eviniz olmuş olsaydı siz 20 sene önce Çensuyu’nda o evi satsaydınız Başiskele’de ya da Kartepe'de bir ev alıp üstüne de araba alabilirdiniz. Şu anda Çenesuyu’nda siz bir ev satsanız Kartepe'de ya da Başiskele’de yarım daire alamıyorsunuz, değerini kaybetti. Derince’nin Dumlupınar ve Deniz Mahallesi var, mükemmel mahalleler ama şu anda savaş sonrası mahalleleri andırıyor. Kaderine terk edilmiş durumdalar. Dairesi olan adamın şu anda dairesi para etmediği gibi dükkanı olan dükkanını şu anda depo halinde kullanıyor. Bakın ekonomik değeri bile kalmadı. Deniz Mahallesi'nin Dumlupınar Mahallesi’nin hemen yanı dibimizdeki İzmit'in Plajyolu’ndan ne farkı var. Bugün Plajyolu’ndaki daireler dükkanların değeri 9 milyon 10 milyonken Deniz Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi kaderine terk edilmiş durumda.

“DERİNCE'NİN KADERİNİ İNŞALLAH 31 MART'TA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Derince’de mülkü olan bir vatandaşımız bugün 30 sene öncesine göre çok daha kötü durumda. Bu bizim kaderimiz mi? Kentleri kent yapan belediye başkanıdır, kentleri kent yapan belediye başkanlarının vizyonlarıdır. Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen 25 yıl önce bozkırın içinde olan Eskişehir’i dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezi haline getirdi. Derince denizi ile Eskişehir’den daha avantajlı olmasına rağmen daha kötü halde. Peki, Derince niye bu kadar kötü, bu coğrafyanın ya da orada yaşayan insanlarının suçu değil ki bütün problem yönetimde. Bütün problem Derince’nin ehliyetsiz ve liyakatsiz kişiler tarafından yönetilmesidir. Bu da Derince'nin kaderi değil, ilçemizin kaderini inşallah 31 Mart'ta değiştireceğiz.

“GENÇLER HARİKALAR SAHİLİ’NDE GERÇEKTEN HARİKA EĞLENECEK”

Derince sahilinde halkın tamamına yönelik etkinliklerin olması lazım. Mesela bizim orada Aquapark Projemiz var. Şu anda Kocaeli'nin hiçbir ilçesinde Aquapark yok. İnsanlar Aquapark için Yalova'ya ya da Sakarya'ya gidiyorlar. Oysa ki sahilimiz Aquapark için mükemmel bir yer. İki bin kişilik bir amfi tiyatromuz var ama atıl durumda. Oysa ki harika bir yer denizin kıyısında, biz onun koltuk sayısını büyüteceğiz en az 10 -15 bin kişilik bir seviye getireceğiz ve yaz boyunca Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını oraya getireceğiz. Artık Derinceli genç İzmit'e gitmeyecek başka yere gitmeyecek tam tersi İzmit'teki genç Derince’ye gelecek ve Harikalar Sahili’nde gerçekten harika eğlenecek. Yaz boyunca o konserlerimiz devam edecek yine Aquapark’a İzmitli genç oraya gelecek dolayısıyla biz göçü geri çevireceğiz. Sabah evine çıkıp hafta sonu İzmit'e gelen genç artık gelmeyecek orada kalacak. Derince'deki sahile gidecek, Derince'deki köylerde yapacağımız EKO Köyler’de kalacak. İzmit'teki gençler de buraya gelecek turizmi canlandıracağız. Köy turizmini de canlandıracağız.

“BEN SİYASET DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Şu an sizin için CHP’nin logosunu kullanmıyor diyen AK Partililer var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Biz parti rozetimi şimdiden çıkardık bu doğrudur. Çünkü ben bir belediye başkan adayıyım, bir siyasi kişilikten çok hizmet adamıyım. Biz siyaset olsun diye bu yolda çıkmadık, hizmet etmek için bu yola çıktık. Derince'de bir kent ittifakı, bir Türkiye ittifakı kurmuşuz ve bu ittifakı seçim sonrası değil seçim öncesi kurmuşuz ve biz her gittiğimiz yerde siyasetten çok projelerimizi anlatıyoruz. Derince’ye neler yapacağımızı anlatıyoruz, dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğumuzu her yerde söyledik. Bütün sosyal medyamızda ya da billboardların tamamına bakın en net şekilde parti logomuzu görürsünüz. Ancak ismimizin ön planda olması birilerini rahatsız ediyor. Tabi ki parti rozetini şimdiden çıkardım, çünkü ben Derince halkının tamamının oyuna talibim. Şimdiden ne kadar adaletli olduğumu ne kadar tarafsız olduğumu ne kadar herkese eşit hizmet götüreceğimi göstermiş oldum. Kaldı ki İzmir Büyükşehir adayları Hamza Dağ var. Bizi bu konuda eleştirenler kendi parti logolarını bile kullanmayan kendi adayına baksınlar. Bizim öyle bir derdimiz yok.

“DERİNCE HALKIN TAMAMIYLA BİR İTTİFAKIMIZ VAR”

Şu an da gündem de olan bir DEM Parti ile ittifak yaptığınız konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de hiçbir partiyle ittifak yapmadı. Ben kimim ki tek başıma ittifak yapayım. Derince'deki her bireyin her vatandaşın oyuna talibim. AK Parti'nin de MHP’nin de BBP’nin de oylarına talibim ve diğer partilerin oylarına da talibim. Çünkü ben Derince'nin hizmetkarı olmak istiyorum. Derince halkının tamamının oylarını istiyorum. Doğal olarak Ak Partililer de Derince'de her kesimden oy istiyor. Oyun rengi yok biliyorsunuz, oylarda renk olmaz. Derince'de yaşayan Derince'deki seçmelerinin tamamından da oy istiyoruz. Derince halkı bizim projelerimize biliyor ve bizi tanıyor. Bizim resmi olarak hiç kimseyle bir ittifakımız yok ama Derince halkın tamamıyla bir ittifakımız var bir gönül bağımız var. Bu gönül bağı çok uzun süreden beri geliyor. Birileri bunu anlamayabilir çünkü Derince’ye 5 yılda bir geliyorlar ama biz her gün Derince'deyiz. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti kurmaylar haftada dört gün Derince’de. Peki büyükşehir belediye başkanı görevdeyken niye her gün ya da haftada dört gün gelmiyordu. Derince'de bir izi var mı, bir tane yatırımı var mı, bir kültür merkezi var mı? Seçimden seçime gelip vatandaştan oy isteyecekler ve seçimden sonra gelmeyecekler.

“DERİNCE HALKIYLA BENİM ARAMA HİÇ KİMSE GİREMEYECEK”

Halk artık çok bilinçli dolayısıyla vatandaş kimin samimi kimin olmadığını kimin mütevazi kimin olmadığını kimin halka yakın olup kimin olmadığını çok net biliyor. Her gün vatandaşın evinde olan bugün her gün Derince’ye gelip işte vaatte bulunanlar iktidarda olanlardı. Derince’ye bir hizmet getirmediler, emniyet giderken yerine hiçbir şey koymayanlar stat giderken yerine hiçbir şey koymayanlar hastane giderken yerine bir şey koymayanlar Derince halkının karşısında hangi yüzde çıkıyor. Derince halkına neyi vaat ediyorlar, dolayısıyla söyleyecekleri bir şey olmadığı için vaat edecekleri bir şey olmadığı için bizimle ilgili kişisel şeyleri gündeme getiriyorlar. Muhalefet olsa dersin ki adam muhalefette ama bugün iktidarda olanlar bugünkü yöneticiler yönetimdeydi gelip gitmiyorlardı. Biz netiz ve ortadayız, Kocaeli Baro Başkanlığı yaptım uzun süre Kocaeli halk kamuoyunun tamamı benim kim olduğumu ne olduğumu net bir şekilde biliyor. Belki de bu Kocaeli'de en şeffaf olan en net olan kamuoyunun önünde olan kişiyim. Kocaeli kamuoyunun en yakında tanıdığı adaylardan bir tanesiyim. Sadece Derince değil Kocaeli kamuoyunun tamamı ailemi yapımı kişiliğimi her şeyimi en net şekilde bilir. Derince halkıyla benim arama hiç kimse giremeyecek ve bu sevdamız devam edecek.

“HEP BİR FARK VAR VE SÜREKLİ YÜKSELİYOR”

Şimdi gerçekleştirmiş olduğunuz bir anket çalışması elbette ki vardır. Şu an anketler ne söylüyor?

Şöyle bir durum söz konusu her zaman anket firmalarının yanılma payı var. Bir de anket yaptıktan sonra da durum değişebilir. Türkiye'de biliyorsunuz siyaset her an için değişebiliyor. Dolayısıyla geçen sene seçime 15-20 gün kala anket yapmıştık. O süreç içerisinde bir değişim oldu ve ankette de yanılma payı çıktı. Şu an için bizim lehimize çok güzel sonuç var ve hiçbir sorun yok. Derince'de az önce de söylediğim gibi Derince halkıyla aramıza hiç kimse ne anketler ne şu ne bu ne bakanlar ne milletvekilleri ne Kars'tan buraya gelen bakanlar ne de Ardahan'dan buraya gelip çalışan milletvekilleri hiç kimse giremez. Anketlerde hep bir fark var ve her geçen gün bizim lehimize artıyor. Biz olağanüstü çalışma yürütüyoruz. Bunu vatandaşımız da görüyor.

“EMEĞİN RENGİ, SİYASETİ OLMAZ”

Başkanlar değişince genlikle belediye işçileri tedirgin olur. Siz belediye işleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben bir hukukçuyum. İşçi davalarına da bakıyorum. Ben asla bir başkasının mutsuzluğu üzerine bir mutluluk kurmam. Bir işçiyi çıkarıp başkasını almam. Yapılacak bir şey değil. Emeği ve alın teri ile geçinen işçilerin hiçbirine dokunmam. Ama bankamatik işçileri var mesela. Hayatında hiç belediyeye uğramamıştır, maaş alıyor. Ben bu insanları belediyede tutmam. Belediyede bileğiyle çalışan hiç kimseye dokunmayacağım. Ben herkesin oyları ile seçiliyorum. Her partiliden insan var burada. Emeğin rengi, siyaseti olmaz. Ben işçilerin en fazla maaşlarını artırırım. Ben gelirsem tüm işçilerin yüzü güler. Ben yolda araba ile geçerken gördüğüm işçilerin yanında durur onları sarılır öperim. Çalışanların yüzü gülecek, belediyemiz büyüyecek. Vatandaş doğrudan işçilerimizi görüyor. Güler yüzlü işçileri görünce vatandaş ‘belediye çalışıyor’ diyecek. İşçilerimizin özlük haklarının hepsini diğer tüm belediyelerin üzerinde yapacağım. İnsan onuru benim için çok önemlidir. İşçilerin çoğu beni tanıyor ve bunları yapacağımı biliyor.

“CİDDİ İSTİHDAM YARATACAĞIZ, TEK KRİTERİMİZ LİYAKAT”

Bu devirde ev ekonomisini geçindirmek oldukça zor. Ev kadınlarına yönelik projeleriniz var mı?

Bizim şu anda belediyelerin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi Derince Belediyesi’nde DERMEK var ve Büyükşehir'in de KOMEK var ama bunlar yetmiyor. Hem iki türlü yetmiyor birincisi çok kötü koşullarda faaliyet gösteriyorlar. İkincisi de çeşit olarak çok yok. Biz bir kere bunların sayısını çok artıracağız ama bu yetmez. Biz bir kadın kooperatifi kuracağız el birliğiyle. Kadınların DERMEK’te öğrendikleri ya da KOMEK'te bu öğrendikleri mesleğini evinde ürettikleri bütün el işlerini bütün evde ürettikleri her şeyi kooperatif doğrudan satın alacak. Belediyelerde 2 tane ufak dükkan veriyorlar satış Dükkanı. Belki 3 kişi 5 kişi faydalanıyor ama bizim hedefimiz 3 bin kişi dolayısıyla Derince'deki kurslara giden ev hanımların yaptıklarının tamamını kooperatif satın alacak.

“5 YIL İÇERİSİNDE BİNE YAKIN İNSAN ÇALIŞACAK “

Ciddi istihdam yaratacağız, kreş yapacağız. Ortalama olarak 5 yılda 10 tane kreş yaptığımızı düşünün. Her bir kreşte 20 kişi çalışsa 200 kişi yapar. Bu 200 kişinin tamamı kreş hangi mahallede ise o mahalledeki kadınlardan oluşacak. Tek kriterimiz olacak. O mahallede oturulacak ve liyakatli olacak. Tamamen kendimizin işleteceği sosyal tesisler açacağız. Bu sosyal tesislerinde sayısını artıracağız ve Derinceli gençleri burada istihdam edeceğiz. Etüt merkezleri açacağız. Orada da yine atanamamış öğretmenlerimizi görevlendireceği. Bu etüt merkezlerinde yine sporla ilgili sporun her alanında altyapıya değer vereceğiz ve buralarda da yine atanamayan beden eğitimi öğretmenlerimizi görevlendireceğiz. Bizim yapmış olduğumuz hesaba göre 5 yıl içerisinde bizim bu üreteceğimiz projelerin tamamında bine yakın gencimiz çalışacak.