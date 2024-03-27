Ergül Yazıcı, mal varlığını ve seçim beyannamesini açıkladı

Ergül Yazıcı kimdir?

Ergül Yazıcı, 1955 senesinde, Artvin Borçka’da doğmuştur. Kocaelide ikamet ediyor olup, Petkim firmasından emekli olmuştur. Kocaeli, İzmit’te bulunan bir bürosu bulunmaktadır. 1977-2017 yılları arasında, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde türlü kademelerde, her türlü görevde yer almaya gayret göstermiş olup, 2015 senesinde CHP Kocaeli İl Başkanlığı’na adaylığını açıklamıştır. İki sene sonrasında partinin politikaları doğrultusunda istifa edip, bir sene sonra İYİ Parti bünyesine katılmıştır. 2019 senesinde İzmit Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na aday olup, 2023 senesinin sonunda, İYİ Parti’den ayrılmıştır. 2024 Yerel Seçimleri sürecinde, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği’ne bağımsız adaylığımı açıklamış bulunmakta olup, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliğinin tek bağımsız adayıdır.

Ergül Yazıcı bu hamlesiyle mal varlığını açıklayan siyasetçiler listesine adını yazdırdı. İşte Ergül Yazıcı’nın mal varlığı ve seçim beyannamesi listelemesi şöyle:

Mal Varlığı;



Kocaeli İzmit’te, verasetten intikal eden bir daire,

Artvin Borçka’da, 3000 metrekare boyutunda bir fındıklık arazi

Seçim Beyannamesi;

1- Gençlik turnuvaları düzenleyeceğim!

İzmit’teki gençlerin en başta gelen problemlerinden birisi, bir arada, kendileriyle birlikte ve tamamen kendilerine ait olan bir organizasyonlarının bulunmamasıdır. Göreve geldiğimde atacağım adımlardan birisi de, gençlerimizin değerli fikirlerini alıp, projelendirip meclisimize sunmak olacak!

2- Bir elim halkın omzunda, bir elim mecliste olacak!

Seçildiğim vakitte bile, her zaman halkımla iç içe olacağım ve kendilerinin her bir taleplerini, şikayetlerini bizzat dinleyip, direkt meclise taşıyacağım!

3- Yönetim şeffaf olacak!

Bir yönetimin şeffaf olması için, o yönetimin yanlı olmaması lazımdır. Tek bağımsız İzmit Meclis Üyesi Adayı olarak, meclis yönetimindeki her usulsüzlüğe karşı çıkacağım ve buna dair önemli adımlar atacağım!

4- Meclise önerge geldiği zaman, her zaman halkın lehi neyse, ona el kaldıracağım!

Kendi menfaatimi asla gözetmeyeceğim, nerede tamamen İzmit halkının yararına bir proje, fikir sunulursa, sunan tarafın tarafını hiçbir şekilde gözetmeyip, tamamen halkın yararı şeklinde adımlar atacağım!

5- Her hafta Çarşamba günleri “Halk Meclisi Platformu” kuracağım!

Her hafta Çarşamba günleri, ekibimle belirleyip duyuracağımız bir yerde, tüm İzmit halkının davetli olacağı bir halk meclisi kuracağım ve bu buluşmada çıkacak raporu meclisimize taşıyacağım!

6- Her mahallenin muhtarıyla beraber istişarelerle birlikte ortak adım atacağım!

Seçildikten sonra, haftaiçi belirli günlerde mahalle muhtarlarımızı ziyaret edeceğim ve ardından kendilerinin şikayet, taleplerini tamamen dinleyip, değerli yanıtlarını meclisimize taşıyacağım!

7- Tiyatro Etkinliği yapacağım!

Gençlerimizin de rol alacağı bir tiyatro geleneği başlatacağım. Bu tiyatro etkinliğinde bizzat ben de rol alacağım ve hep birlikte bir gösteri ortaya koyacağız!

8- İzmit’te Leyla Atakan’ın ismini yaşatacağım!

İzmit’te Leyla Atakan’ın isminin nasıl daha fazla yaşatılabileceğine dair ekibimle birlikte bir proje raporu hazırlayıp, bu raporu meclisimize sunacağım!

9- Okul kantin fiyatlarının makule gelmesi adına elimden geleni ardına koymayacağım!

İlçemizdeki okul kantinleri fiyatlarının öğrenci harçlığını geçmemesi, öğrencilerin okul sonrası kendi cebine harçlık kalabilmesi adına meclisimizde önergeler sunacağım!

10- Okul servisleri projemi meclise sunacağım!

İlçemizdeki okul servislerinin fahiş fiyatları ve otobüs seferlerinde doğan sıkıntıları çözmek adına okul servisleri projemi meclise sunacağım! Gençlerimizin güveni, bizlerin huzuru olacak!

11- İzmit Gençlik Meclisi’ni ayakta tutacağım!

İzmit’teki gençlerin fikirlerini hür bir şekilde tamamen tartışması adına var olan İzmit Gençlik Meclisi’nin daha özverili bir şekilde olması adına çalışmalar yapacağım!

12- İzmit’te gezilmedik köy, sıkılmadık el bırakmayacağım!

İlçemizdeki her bir ferdin taleplerine birebir yetişeceğim, ben Ergül Yazıcı olarak, sizler için, İzmit için varım, var olmaya da devam edeceğim!

13- Akçaray’a internet gelmesi için çaba sarfedeceğim!



Ülkemizin önde gelen illerde yer alan raylı sistemlerin çoğunluğunda internet sistemi bulunmakta fakat İzmit’in tramvayında maalesef internet bulunmuyor. Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi haline gelen internetin, 2024 gibi bir yılda, ilçemizin en çok kullanım gören ulaşım sistemimizde yer almasını projelendirip, değerli İzmit’imize sağlanması için seferber olacağım.