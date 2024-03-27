Ford Otosan’dan Kocaeli’ye 3’üncü okul

Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan’ın eğitime destek amacıyla Gölcük'te Yüzbaşılar Mahallesi’nde yapacağı ve maliyeti 223 milyon 920 bin lira olan Semahat Arsel İlkokulu için bugün Kocaeli Valiliğinde imza protokolü gerçekleştirildi. Koç ailesi daha önceki yıllarda yaptırdığı okullarla birlikte Kocaeli’de üçüncü okulunu yaptırmış olacak. Gerçekleşen imza programına; Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kurumsal İletişim Lideri Burçak Türkeri, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katılım sağladı.

MODERN BİR EĞİTİM SUNMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Törende konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, şu ifadeleri kullandı, “Kocaeli hem ilklere imza attığımız hem de küresel çapta değer yarattığımız; 2001’den bu yana bizim için bir üretim üssünden çok daha ötesini ifade eden, katma değerle birlikte büyümek istediğimiz bir kent. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız doğrultusunda bugüne kadar Kocaeli’nde önemli adımlar attık ve iyi komşu olarak bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için yatırımlarımıza devam ettik. Birçok farklı sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak çeşitli projeler gerçekleştirdik. Şimdi de "Eğitime %100 Destek Kampanyası" kapsamında gerçekleştireceğimiz bu yeni yatırım ile Gölcük'ümüzdeki çocuklarımıza modern bir eğitim ortamı sunmak için çalışacağız. Yeni açılacak okulumuz, geleceğimizi inşa eden çocuklarımızın umutlarını ve hayallerini taşıyacak bir merkez olacak.”

KOÇ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan’a teşekkürlerini belirterek, “Bugün yine çok mutluyuz geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımız için adım atıyoruz onları geleceğe hazırlamak onları daha donanımlı hale getirmek için Koç ailesiyle yeni bir yola çıkıyoruz. Ülkemizin gelişimine çok büyük katkılar sağlayan Koç ailesine teşekkür ediyorum. Muhtemel bir Marmara depremi söz konusu eğitim kurumlarımızın hepsini depreme dayanıklı hale getirmek içim yola çıktım bu kapsamda kentimizde bulunan iş insanlarımızla da iş birliği yapıyoruz. Daha öncesinde 2 blok binamız vardı orada ve bunların yerine 35 derslikli güzel bir projeyle bunu Koç Vakfı ve Ford Otosan kısa süre içerisinde bize teslim edecek. Gölcük Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu hayırlı olsun” şeklinde konuştu.