Hürriyet: “BORÇ ORANINI DÜŞÜRDÜK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her akşam farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Başkan Hürriyet, göreve geldiğinden bu yana ‘Ranta değil, halka hizmet’ anlayışıyla hayata geçirdiği projelerini anlattı.

“BORÇ ORANINI DÜŞÜRDÜK”

Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana ranta değil halkımıza çalıştık. Eksiğimiz mutlaka vardır ama vicdanen rahatız. Yüzde 80 borçlu devraldığım belediyenin borç oranını yüzde 40’a kadar düşürdüm. Geçmiş dönemden kalan borçları ödedim. Çok şükür kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla ödedik. Kreşlerimiz, yaşam merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, aşevimiz ve çok daha fazlasını hayata geçirmeyi başardık.

“5 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ”

Birçok bölgeyi altyapısıyla birlikte yeniledik. Hem de kıt kaynaklarla yeniledik. Tüm kamyon ve iş makinalarını satın almayı başardık. Bir tane bile makam aracı yok, özel şoför yok. Biz rantı ve israfı engellemek için 5 yıldır mücadele ediyoruz. Mecliste çoğunluğun olmaması bizlere zaman ve para kaybettirdi. Bundan sonra meclis çoğunluğu ile birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz.

“5 YILI ÇALIŞARAK VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GEÇİRDİK”

20 yıl boyunca bu kentin yönetenler yürüyüş yolunun bir çiçeğini bir taşını bile değiştirmediler. İzmit Belediyesi sayesinde işçilerine zam vermeye başladılar. Biz teleferik dedik, teleferik yaptılar. Biz Fethiye Caddesi dedik apar topar yürüyüş yolunu yenilediler. Bu 5 yılı gerçekten çalışarak ve dürüst bir şekilde geçirdik” dedi.