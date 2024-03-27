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Durul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a forma hediye etti

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaeli İş Dünyası Buluşma programında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Kocaelispor forması hediye etti

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Durul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a forma hediye etti mask

KENT PROTOKOLÜ KATILDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde, Kocaeli İş Dünyası Buluşması programı düzenlendi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AKP Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi başkanları, sanayiciler ve iş insanları katıldı.  Kocaelispor Başkanı Recep Durul da programa katılanlar arasındaydı. Durul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, üzerinde isminin Yazılı olduğu Kocaelispor formasını hediye etti.
# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaelispor, AKP, Tahir Büyükakın, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, veysal tipioğlu, Sami Çakır

27 Mar 2024 - 14:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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