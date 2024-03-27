Tüysüzler Davası yine bildiğiniz gibi!

2014 yılının Haziran ayında İzmit’te altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu, dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Tüysüz (Albayrak), Turgut Tüysüz ve Yüksel Tüysüz (Hancızade) hakkında açılan dava Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Tüysüzler davasına bugün devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tarafların uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmaması nedeniyle davayı 23 Mayıs 2024 tarihine erteledi. Tüysüz mağduru vatandaşlar, davanın bir an önce tamamlanmasını istiyor.