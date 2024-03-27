2014 yılının Haziran ayında İzmit’te altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu, dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Tüysüz (Albayrak), Turgut Tüysüz ve Yüksel Tüysüz (Hancızade) hakkında açılan dava Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Tüysüzler davasına bugün devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tarafların uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmaması nedeniyle davayı 23 Mayıs 2024 tarihine erteledi. Tüysüz mağduru vatandaşlar, davanın bir an önce tamamlanmasını istiyor.
27 Mar 2024 - 14:13- Gündem Güncelleme:
Tüysüzler Davası yine bildiğiniz gibi!
10 yıldır devam eden Tüysüzler Davasında karar yine çıkmadı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmayı 23 Mayıs 2024 tarihine erteledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - vermeseydiniz kardeşim altınlarınızı. yüksek gelir elde edecez diye kapısından ayrılmadınız. şimdi mağduruz diyorsunuz. hadi oradan. tek akıllı sizdiniz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.