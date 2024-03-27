31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli seçimler öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde son Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen üyelerine teşekkür eden Genel Sekreter Gündoğdu, "5 yıl boyunca Kocaeli’miz ve kent sakinlerimiz için önemli kararlar aldık. Kocaeli’ne daha nice güzel hizmetler yapmak istiyoruz” dedi. 13 adet markete idari para cezası uygulanmasının ele alındığı encümende ilçelerde yapılacak projelerle ilgili kamulaştırma talepleri de görüşüldü.
- Gündem
Büyükşehir encümeni son kez toplandı
31 Mart Mahalli Seçimleri öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde son Encümen Toplantısı gerçekleştirildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.