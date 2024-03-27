27 Mar 2024 - 14:27- Gündem G:

Cuma Karavar’dan Tüysüzlere TEPKİ!

Dün görülen davada taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmayı 23 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Cuma Karavar’dan Tüysüzlere TEPKİ! mask

Mağdurlar adına mahkemede söz aldığını ifade eden iş insanı Cuma Karavar, Tüysüz kardeşlere tepki gösterdi. Karavar, “ Tüysüzler davası tam 10 yıldır devam ediyor. 10 yıldır davada karar çıkmadı. Mahkeme heyetine, mağdurlardan kimisi öldü, kimisinin durumu daha da kötü oldu. Tüysüzler, Kandıra cezaevinden mağdurların paralarını verme taahhüdüne karşı çıkarıldı. Ama mağdurların parasını ödemediler. Mağdurların mağduriyeti devam ederken, Tüysüzler işlerine devam ediyorlar, paralarına para katıyorlar.

“ARTIK ADALET TECELLİ ETMELİ”

Madem mağdurların paralarını vermiyorlar, o halde bunların yine tutuklanıp cezaevine gönderilmesi lazım. Adalet artık tecelli etmeli, adaletin karşısında boynumuz kıldan ince, ama artık bu dava da sonuçlanmalı dedim. Mahkeme heyeti de avukatlarla görüşüp, kararımızı vereceğiz dediler. Artık çok yorulduk, bir an önce mahkemenin sonuçlanmasını, mağduriyetimizin giderilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.
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27 Mar 2024 - 14:27 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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