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Yolcu’dan Tutuş’a “Büyük abisini taklit ediyor”

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, AKP adayı Muharrem Tutuş’a yüklendi. İzmit’te borçsuz belediye vaadi veren Tutuş’a “ Bu muhasebe işi değil, burası bakkal dükkânı değil. Bakkal dükkanı işletmeyeceğiz, belediye yöneteceğiz. “ dedi

Cihat Polat
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Yolcu’dan Tutuş’a “Büyük abisini taklit ediyor” mask

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, bugün düzenlediği basın açıklamasında AK Partinin adayı Muharrem Tutuş’u hedef aldı. Yolcu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“BAKKAL DÜKKANI DEĞİL, BELEDİYE YÖNETECEĞİZ”

Bizim anlayışımızda belediyede yetim malı yenmez, savurganlık, yolsuzluk olmaz. Mütevazi bir yönetimle şeffaf bir şekilde yönetim sergileyeceğiz. Bugün iktidar siyasi partisi İzmit Belediye Başkan Adayı posterlerinde borçsuz belediye yazıyor. Ben buna gülerim. Girin bir sorgulayın, Kocaeli Türkiye’nin en borçlu belediyesidir. Bir sorun internetten bakın herkesin elinde telefon var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu borcu varken İzmit Belediye Başkan adayı büyük abisini taklit ederek borçsuz belediyeye talip olmuş. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu muhasebe işi değil, burası bakkal dükkânı değil. Bakkal dükkanı işletmeyeceğiz, belediye yöneteceğiz. Biz bu belediyeyi halkla yöneteceğiz, silkelenin kendinize gelin artık.

“SAADET PARTİSİ YÜKSELİŞTE”

Gerçek belediyecilik anlayışınızı görüyoruz. Sizin gerçek belediyecilik anlayışınız nedir? Bu zamana kadar yapılanlar gerçek belediyecilik değil miydi? Şunu bilin ki Saadet Partisi ciddi bir yükseliştedir.

“YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYORSUN MUHARREM KARDEŞ”

Borçsuz belediye denk bütçe ile olur Muharrem Kardeşim. Bu konuda yanlış yönlendiriliyorsunuz. Bunun için de gelir gider dengelerini, sağlayacağız gereksiz kiralama ve harcamaları sonlandırarak İzmit’e hizmet edeceğiz. “ dedi

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27 Mar 2024 - 14:42 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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