Belediye araçları ile AKP propagandası mı yapılıyor? “Bu haramdır”

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, bugün yerel seçimler öncesi basım açıklaması düzenledi.
BUNUN KAYNAĞI NEDİR?
Yolcu açıklamasında "Benim dün akşam saha çalışamamda döndüğümde gördüğüm manzara şuydu; belediye araçları ile birlikte, büyükşehirin logosu olan araçlarla AK Parti propagandası yapılıyor. Bugün Derince’den Kartepe çıkışına kadar her taraf AKP bayrakları ile donatıldı. Bunun kaynağı nedir? AKP’mi veriyor yoksa belediyeler vatandaşa hizmet edeceği bütçe ile her tarafa yayıyor mu? Bu israftır. Ben de İzmit’in her tarafını bir gecede bayram yerine çeviririm. Biz önce kendimiz tasarruf yapmalıyız. İsraf yapmayalım diyoruz ama israfın pik yaptığı dönemi bunlarda gördük. Benim inancım gereği bu helal değil haramdır.” Dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - yahu TÜRK halkının parası ile içimizde istilacılar besleyip onlara suriyede bahçeli 2 katlı müstakil konutlar yapmadılar mı bizim önümüzde muayene olmalaı için ayrıcalık verip TÜRKLERİ 5. SINIF VATANDAŞ YAPMADILAR MI . vatan sevgisini suriyeli çocuktan öğreneceksiniz deyim şehit oğluna tiksinir gibi bakmadılar mı ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.