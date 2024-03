Belediye araçları ile AKP propagandası mı yapılıyor? “Bu haramdır”

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, bugün yerel seçimler öncesi basım açıklaması düzenledi.

BUNUN KAYNAĞI NEDİR?

Yolcu açıklamasında "Benim dün akşam saha çalışamamda döndüğümde gördüğüm manzara şuydu; belediye araçları ile birlikte, büyükşehirin logosu olan araçlarla AK Parti propagandası yapılıyor. Bugün Derince’den Kartepe çıkışına kadar her taraf AKP bayrakları ile donatıldı. Bunun kaynağı nedir? AKP’mi veriyor yoksa belediyeler vatandaşa hizmet edeceği bütçe ile her tarafa yayıyor mu? Bu israftır. Ben de İzmit’in her tarafını bir gecede bayram yerine çeviririm. Biz önce kendimiz tasarruf yapmalıyız. İsraf yapmayalım diyoruz ama israfın pik yaptığı dönemi bunlarda gördük. Benim inancım gereği bu helal değil haramdır.” Dedi