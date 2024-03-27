Şok iddia! "Şirket bina satın aldı 200’den fazla mülteci o mahallede cirit atıyor!"

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, yerel seçimler öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İzmit’in sorunlarına değinen Yolcu mülteci sıkıntısına da dikkat çekti. Sanayi Mahallesi’nde muhtar İsmail Moğultay ile görüştüğünü açıklayan Yolcu, mahallede özel bir şirketin bina satın aldığını ve bu binada 200’den fazla işçi mülteciyi konuk ettiğini dile getirdi. Yolcu,” Başkan olduğum zaman İzmit’te bir tane bile mülteci bırakmayacağız.” Dedi.

“BU MAKUS TALİH DEĞİŞMELİ”

İzmit’in 102 mahallesinde sorunları birebir tespit ettiğimiz konuları dosya yaptık, ev ödevimizi yaparak siyaset yapıyoruz. Genel durumu farkındayız, çözümlerini de biliyoruz. 9 bin kişi üzerine birebir yapılan bir çalışma bu. En çok halkın dile getirdiği sorunlar; en büyük sorun trafik, ulaşım, çevre kirliliği, alt yapı, otopark, yeşil alan gibi devam eden sorunlar var. En dikkat çeken sorun ise mülteci sorunu. İzmit düzensiz göç problemi olan metropol görüntüsü olan bir taşra şehirdir. İzmit son 25 yılında bu kadar kötü yönetilmemiştir. Bu makus talih değişmeli. Bugün Sanayi Mahallesi’nde en son mahalle muhtarımızla da görüşme yaptık bir özel şirket bina satın alarak oraya 200’den fazla yabancı uyruklu mülteci, mülteci de demeyeceğim. Yabancı uyruklu çalışacak kişileri doldurmuşlar. İzmit’in sanayi mahallesi eşittir Suriye mahallesi algısı var.

“İZMİT’TE BİR TANE BİLE MÜLTECİ BIRAKMAYACAĞIM”

Ben Saadet Partisi’nin 32 yıllık siyasetçisiyim, İzmit’te beni sözünü tutan, sözünden dönmeyen bir kişilik olarak tanırlar. Ben her eve gönül rahatlığıyla girebilecek bir kardeşinizim. Bu mülteci sorunu en büyük sorun. Başkan olduğum zaman İzmit’te bir tane bile mülteci bırakmayacağız. Bugün verilen kartlarla şehrimizde alışveriş yapabiliyorlar, hastanelerden, okullardan ücretsiz yararlanıyorlar. Benim vatandaşım ise görmezden geliniyor. Benim vatandaşıma reva görülen bu değildir. Bizim siyasetçilerimiz neyin peşinde bilmiyorum. Trafik sorunu; Hat 44’e binen kişi saatler sonra gideceği yere varıyor, zamanında gelmeye arkadaşlar var. Bu tabi UKOME’nin de beceriksizliği. Dikey yürüyen merdiven ve ring seferleri çalışması yapacağım.