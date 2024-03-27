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Abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi mask

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
# sağlık

27 Mar 2024 - 14:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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