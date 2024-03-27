Altın kotası mücevher ihracatını vurdu

Türkiye'de altın piyasası, hem yüksek enflasyon hem de altın ithalatı kotası nedeniyle altüst oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği başkanı Burak Yakın, altın kotası uygulamasının mücevher ihracatına çok büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan İstanbul Jewelry Show’un bu sene 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacağını belirten Yakın, “Altında uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki fark kilogram başına 3 bin dolar idi, iç talepteki sıkışıklıktan dolayı bugün 6 bin dolara kadar yükseldi. Yani gramda 6 dolarlık büyük bir makas oluştu. Bu kadar büyük makas ihracatçılarımızın Türkiye’de üretim yaparak ihraç etmesini engelliyor. Tabi bu arada bir gram altın alan yatırımcımız da aslında 6 dolar pahalıya alıyor.” dedi.

Dünya ile Türkiye arasındaki altın fiyatı makasının giderek açılmasını değerlendiren Yakın, "Makasın sürekli yukarı çıkması sektör için artık kıyamet alametidir” dedi.

İHRACATTA REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 30

Yıllık bazda ihracat rakamlarını değerlendirirken, altın fiyatlarındaki değişimlerin önemli olduğunun altını çizen Yakın, ihracat verilerini analiz ederken şunları söyledi:

“2023 yılında 24 Mart tarihine kadar 1 milyar 546 milyon dolar tutarında ihracatımız var. Bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 353 milyon dolar ihracat yapabildik. Bu verilere göre yüzde 12,47 oranında bir azalma söz konusu. Ancak bu rakamlar doğru ama gerçek değil. Zira geçen sene onsu 1800-1900 dolar bandında olan altın bu sene uluslararası piyasalarda 2200 dolar seviyelerinde ki bu da yüzde 20 civarında bir artış anlamına geliyor. Bu veriyle entegre ettiğimizde değer olarak yüzde 12,47 olan düşüş reel olarak yüzde 30’ların üzerinde."

SEKTÖR BİTİYOR

Altın fiyatında Türkiye ile dünya arasında kilogram başına 6 bin dolarlık makas oluştuğunu ancak mücevher ihracatçısının kilogram başına kârının zaten 5 bin dolar olduğunu belirten Yakın, şöyle devam etti:

"Bu da ihracat yaptığımız ama kâr etmediğimizi gösteriyor. Olur bunlar, ticarette hep kar edeceğiz diye bir kural yok, kar ve zarar kardeştir. Hele ki Türkiye’mizin ekonomik durumu için biz bu fedakarlığı seve seve yaparız. Ama gördüğünüz gibi artık bu fedakarlık sektörün bitmesine neden oluyor. Sahuru, iftarı olunca oruç sağlıklı bir ibadet, ama belli bir süre sahuru da iftarı yapamazsak ölürüz.”

Ekonomi yönetimiyle sürekli gelişmeleri istişare ettiklerinin altını çizen Yakın, reel sektör olarak üretime, istihdama ve ihracata yüksek katma değerli katkı sağlayan mücevher sektörünün bu güne kadar devletten ne teşvik ne hibe istemediğinin altını çizdi.

'İHRACAT KADAR ALTIN DÜNYA FİYATIYLA VERİLSİN'

Yakın, mücevher ihracatçısının uluslararası piyasadaki rakipleriyle eşit koşullarda hammadde almasının rekabetçi olmasını sağlayacağını, aksi durumda Türkiye’nin Dubai, İtalya ve Mısır’a yatırım yapmaya başlayan yabancı ve hatta yerli yatırımcı için cazip ülke olmaktan çıkacağını belirtti.

Yakın, ekonomi yönetiminden mücevher ihracatçıları birliği üyesi olan firmaların koşulsuz şartsız, en az geçen sene yaptıkları ihracat kadar altını uluslararası piyasalardaki koşullardan alarak sektöre can suyu verilmesini istedi.

Kaynak: SÖZCÜ