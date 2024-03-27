Hürriyet, mesaiye İzmit Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başladı

Esnaflarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güne İzmit Sanayi Sitesi’nde başladı. Başkan Hürriyet, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve bölge esnafını ziyaret etti. Başkan Hürriyet, bölge esnafının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

“ESNAFIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Hürriyet, “Esnafımızın görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Sıkıntıları ve eksiklikleri ortak akıl yöntemiyle çözmek adına var gücümüzle yanınızda olacağız. Alın teriyle, emeğiyle çalışan esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi. Başkan Hürriyet’i sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan sanayi esnafı kendisine teşekkür etti.