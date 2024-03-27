Hürriyet, mesaiye İzmit Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek başladı

Esnaflarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güne İzmit Sanayi Sitesi’nde başladı. Başkan Hürriyet, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve bölge esnafını ziyaret etti. Başkan Hürriyet, bölge esnafının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
“ESNAFIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Hürriyet, “Esnafımızın görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Sıkıntıları ve eksiklikleri ortak akıl yöntemiyle çözmek adına var gücümüzle yanınızda olacağız. Alın teriyle, emeğiyle çalışan esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi. Başkan Hürriyet’i sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan sanayi esnafı kendisine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.