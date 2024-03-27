Vali Yavuz, uyuşturucuyla mücadelede ihbarın önemini vurguladı

Kocaeli Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının ilk toplantısı bugün Kocaeli Valiliği içerisinde bulunan Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Murat Bozkurt, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları katılım sağladı.
MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmasında, “Evlatlarımızın geleceğini karartan onları bağımlı hale getiren zehir tüccarları ve tacirleriyle yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Çünkü Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet akıldır aklı alan, dumura uğratan ve genç yaşta onları bu bağımlı hale getiren bu tür durumlardan kurtarmak ve bu konularla yakınlaşmasını engelleyeceğiz.
İHBAR ÇOK ÖNEMLİ
Uyuşturucu ile mücadelede ihbarın önemini vurgulamak istiyorum. Özellikle uyuma projesi kapsamında 24 ihbar yapılmış ve 10 tanesi olumlu sonuçlanmıştır. Özellikle annelerin ve toplumun eğitilmesi bakımından faaliyetlerimiz devam ediyor. Farkındalıklar ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca metruk binalarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. İlimizin değerli yöneticilerinin eğitim camiasının akademisyenlerin katkısıyla da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.