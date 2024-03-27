Vali Yavuz’dan müjde!

Kocaeli Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının ilk toplantısı bugün Kocaeli Valiliği içerisinde bulunan Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Murat Bozkurt, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları katılım sağladı.

ERİŞKİN VE ÇOCUK ERGEN MERKEZİ’NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz toplantıda, “Şehirimizin gündeminde olan ve çok sorulan AMATEM, ÇAMATEM diye başladığımız artık Erişkin ve Çocuk Ergen Arınma Merkezi adını alan binayı büyük ölçüde bitirdik size hayırlı uğurlu olsun. İlk ihale edildiğinde bir hayli zorluklar yaşadık ancak valiliğimizin taahhüdü ile ve sağlık bakanlığımızın ödenekleriyle artan kısımları da hayırsever desteğiyle çevre düzenlemesini de Büyükşehir belediyemizin katkısıyla sizlere teslim etmiş olacağız. Bundan sonrası siz hekimlerimizin, üniversitemizin, sağlık çalışanlarımızın hizmetine ihtiyaç duyuyoruz. Bizim görevimiz fiziki mekanları size teslim etmek sizlerden de şifa beklemek” ifadelerini kullanarak eğitim anlamında gerçekleştirilen protokollerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

SEDDAR YAVUZ SÖZ VERİRSE YAPAR

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ayrıca, “Bu kentte yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Bu memlekete hizmet etmek gurur verici. Bu kentin ihtiyacı olan bu kentte yapılması gereken ne varsa hepsini çözdük ama eleştirilerden de bir türlü kurtulamıyoruz. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Seddar Yavuz söz verirse yapar” şeklinde konuştu.