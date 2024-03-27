"HİZMET-İŞ Sendikası, mitinge katılım için SMS yoluyla çağrıda bulundu"

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kanko, “Sendikalar, genellikle üyelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak ve temsil etmekle görevlidir. Ancak, siyasi etkinliklere katılım konusunda üyelerin özgür iradesine saygı göstermek ve tarafsızlık ilkesini koruması gerekmektedir. Sendikanın üyelerini siyasi bir mitinge zorlaması, sendikanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gibi üyelerin siyasi görüşlerine saygı göstermediğini göstermektedir. Ayrıca, sendikanın bu tür etkinliklere katılımının, sendikanın kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini ve itibarını zedeleyebileceğini düşünmelidir” dedi.

Sendikanın üyelerini siyasi bir etkinliğe katılmaya zorlamasının demokratik değerlere aykırı olduğunu ve sendikanın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunan Kanko, sendikaların asli görevinin üyelerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak olduğunu belirtirken, siyasi etkinliklere katılım konusunda üyelerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Sendikaların siyasi etkinliklere katılımıyla ilgili kararların, üyelerin isteği doğrultusunda alınması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda yapılan eleştirilerin, sendikanın kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini zedeleyebileceğini ve sendika üyeleri arasında bölünmelere neden olabileceğini dile getiren Kanko, sendikanın bu tür kararlar almadan önce üyelerle istişare etmesi gerektiğini vurguladı.

Kanko, sendikanın tarafsızlık ilkesine ve demokratik değerlere uygun hareket etmesi gerektiğini belirtirken, siyasi etkinliklere katılım konusunda sendikanın daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Kanko, sendikanın üyelerini siyasi etkinliklere katılmaya zorlamasının demokratik ilkelere aykırı olduğunu ve sendikanın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtirken, sendikanın bu konuda daha hassas davranması gerektiğini vurguladı.