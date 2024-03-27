İzmit Belediyesi sağlık kuruluşları ile protokol imzalamaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, sağlık kurumları ile indirim protokolleri imzalayarak personeline katkı sunmaya devam ediyor. Son olarak Ezgi İşitme Cihazlar Merkezi ile indirim protokolü imzalandı. Protokol törenine İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum ile Uzman Odyolog Ezgi Yılmaztürk katıldı. Protokol gereği İzmit Belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları, Ezgi İşitme Cihazlar Merkezi hizmetinden yüzde 30 oranında indirimden yararlanabilecek.