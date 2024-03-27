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Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açıldı

Derince Belediyesi’nin can dostlarımız için inşa ettiği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti

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Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açıldı mask
Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açıldı
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PROGRAMA KATILIM YOĞUN OLDU

2021 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandırarak çok önemli bir projeyi hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde can dostlarımız için ilçede yeni bir tesis daha hizmete girdi. Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68/2 adresinde faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince Müftüsü Mecit Amil, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, sinema sanatçısı Burak Arslan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açıldı

AYGÜN VE HÜLAGÜ’DEN MESAJLAR

Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “2019 yılında göreve geldiğimizde en büyük sorunlardan biri sokak köpekleriydi. Bu sorunu çözmek için gelir gelmez kolları sıvadık ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni kullanıma açtık. Tesislerimizde can dostlarımızın tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri için sürüyor. Fakat sokak hayvanlarımızın mamaları çok pahalı, bütçemizi zorluyordu. Biz de ilçemizdeki yemek atıklarını mamaya dönüştürmek için Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’mizi kurduk. Bu da son projemiz olarak Derince’mize katkıda bulunacak. Burada bundan sonraki kısımları da inşallah İbrahim Şirin kardeşimiz yapacaktır” dedi. Törende bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üniversite rektörlüğü döneminden beri sokak hayvanları konusunun takip ettiği bir konu olduğunu belirterek tesisi hizmete sunduğu için Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü tebrik etti.

# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Müftüsü Mecit Amil, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Burak Arslan, oldu, yeni, büyük, ilçe, AKP, cumhur ittifakı, gelir, Meclis

27 Mar 2024 - 16:44 - Gündem

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Yorumlar

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İhtiyar Delikanlı - Köpeklerden nemalanan, sözde hayvanseverler bu ise pek sevinmeyecek, cunki mamaları kesilecek .

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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