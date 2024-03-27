Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açıldı

PROGRAMA KATILIM YOĞUN OLDU

2021 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandırarak çok önemli bir projeyi hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde can dostlarımız için ilçede yeni bir tesis daha hizmete girdi. Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68/2 adresinde faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Derince Müftüsü Mecit Amil, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, sinema sanatçısı Burak Arslan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

AYGÜN VE HÜLAGÜ’DEN MESAJLAR

Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “2019 yılında göreve geldiğimizde en büyük sorunlardan biri sokak köpekleriydi. Bu sorunu çözmek için gelir gelmez kolları sıvadık ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni kullanıma açtık. Tesislerimizde can dostlarımızın tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri için sürüyor. Fakat sokak hayvanlarımızın mamaları çok pahalı, bütçemizi zorluyordu. Biz de ilçemizdeki yemek atıklarını mamaya dönüştürmek için Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’mizi kurduk. Bu da son projemiz olarak Derince’mize katkıda bulunacak. Burada bundan sonraki kısımları da inşallah İbrahim Şirin kardeşimiz yapacaktır” dedi. Törende bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üniversite rektörlüğü döneminden beri sokak hayvanları konusunun takip ettiği bir konu olduğunu belirterek tesisi hizmete sunduğu için Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü tebrik etti.