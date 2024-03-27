Sertif Gökçe: "Belediyeden nemalananları, rantiyecileri korku sardı"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, kamuoyuna bir açıklama yayınladı. Başkan adayı Gökçe şu ifadelere yer verdi; “Belediyeden nemalananları, rantiyecileri ve rakipleri korku sardı. Karalamaya ve daha çok iftira atmaya devam edecekler. Değerli Derinceliler bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de hiçbir partiyle ittifak yapmadı. Rakiplerimiz bunu bilmesine rağmen bizi karalamaya bize iftira atmaya devam etmektedir. Ben sizin evladınız, ağabeyiniz ve kardeşiniz Sertif Gökçe. Biz Derince’de Türkiye’ye örnek olabilecek bir kent ittifakı sağladık ve bu ittifaka da sıkı sıkıya bağlıyız. Bizim sevgi bağımız bazı kesimlere korku verdi ve vermeye devam edecektir. Bizim bu karalamalara bu iftiralara karnımız tok. Biz Derince’de bir Türkiye ittifakı bir kent ittifakı sağlamış durumundayız.
“DERİNCE HALKIYLA BENİM ARAMA HİÇBİR GÜÇ GİREMEYECEK”
Derince'deki her bireyin her vatandaşın oyuna talibim. Bize şu an için Cumhur İttifakı’ndan da daha önce Millet İttifakı’na oy veren vatandaşlarımızdan da destek artarak devam etmektedir. Oyun rengi yoktur, bu zihniyet şu an için bizleri ayrıştırmaya ve bizlerin arasına nifak tohumu ekmeye çalışmaktadır. Bu köhnemiş zihniyet Derince’nin değerlerini kaybetmesine neden olan kötü bir zihniyettir. Bizim, sizlerle oluşturduğumuz sevgi bağını zedelemek amacıyla çeşitli iftira kampanyalarının yürütüldüğüne üzülerek şahit oluyorum. Şunu hiç kimse unutmasın ki Derince halkıyla benim arama hiçbir güç giremeyecek. Derince’de yaşayan tüm paydaşlarımızla Derince’mizin yeniden bir ilçe olması için çalışmaya devam edeceğiz. Derince mutlu insanların kenti olacak ve buna kimse engel olamayacak. Derince’de sevginin dili kazanacak”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kürşad Akıncı - Ya Sertif 15000 fark var. Nasıl kapatacaksın. Kimseyi korku falan sarmıyor. Ajitasyona gerek yok. Pazar günü boyunun ölçüsünü alacaksın. İster demli ister demsiz olsun kaybedeceksiniz. 13-0
Alperen - aynen öyle istanbuldaki para kuleleri ve valizleri tenekedenmi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.