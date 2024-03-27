İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde teknik servis olarak çalışan Hakan Duran, yarın (28 Mart 2024 Perşembe) Yenidoğan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Hakan Duran yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.