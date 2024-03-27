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Hakan Duran yaşamını yitirdi

İzmit Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Hakan Duran yaşamını yitirdi

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Hakan Duran yaşamını yitirdi mask

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde teknik servis olarak çalışan Hakan Duran, yarın (28 Mart 2024 Perşembe) Yenidoğan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# 2024

27 Mar 2024 - 17:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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