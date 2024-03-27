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İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 25-31 Mart Kütüphaneler Haftası sebebiyle arşivcilik uygulamaları paneli düzenledi, Panelde arşivcilikle ilgili bilgi verildi 

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İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu mask
İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu
İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu
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İzmit Belediyesi, 25-31 Mart’ta kitapseverleri bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde arşivcilik ile alakalı hem yerel hem de ulusal örneklerin sunulduğu Türkiye'de Arşivciliğin Durumu; Ulusaldan Yerele İmkanlar ve Zorluklar konulu panel Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu

GENİŞ KATILIM OLDU

Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın konuşmacı olduğu panele İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu

ARŞİVCİLİK  ELE ALINDI

Panelde konuşan Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk çalıştığı kurumda yer alan İzmit fotoğraflarını paylaşarak sistemlerine dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ise katılımcılara Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin kuruluş sürecinden bugünlere gelişini aktardı. Panel sunumların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu

# Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün, oldu, türkiye, İzmit belediyesi, eğitim

27 Mar 2024 - 17:16 - Gündem

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