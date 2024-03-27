İzmit’te ARŞİVCİLİK konuşuldu

İzmit Belediyesi, 25-31 Mart’ta kitapseverleri bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde arşivcilik ile alakalı hem yerel hem de ulusal örneklerin sunulduğu Türkiye'de Arşivciliğin Durumu; Ulusaldan Yerele İmkanlar ve Zorluklar konulu panel Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın konuşmacı olduğu panele İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARŞİVCİLİK ELE ALINDI

Panelde konuşan Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk çalıştığı kurumda yer alan İzmit fotoğraflarını paylaşarak sistemlerine dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ise katılımcılara Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin kuruluş sürecinden bugünlere gelişini aktardı. Panel sunumların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.