27 Mar 2024 - 17:33 - Spor

PFDK sevkleri açıklandı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

PFDK sevkleri açıklanırken, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maç ile ilgili sevkler açıklamada yer almadı.