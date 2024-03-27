Yılmaz Vural'ın sırrı ortaya çıktı

TFF 2. Lig’de geçtiğimiz hafta Menemen FK deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan maçta konuk ekip rakibini 4-2 mağlup etti.
Bu galibiyet ile birlikte 4’te 4 yapan İzmir ekibi 54 puanla 5. Sıradaki yerini korurken bu galibiyetlerin arkasındaki sır ortaya çıktı.
Menemen FK resmi Youtube kanalından paylaşılan videoda Yılmaz Vural’ın maç önü konuşmaları açıklandı.
Oyunculara galibiyet için 3 önemli unsuru anlatan Vural, “Arkadaşlar bakın bundan sonra söyleyeceğim 3 önemli şey var konsantre olun dikkatli olun ve sakin olun bunları bu takım yaparsa ben bu takıma rakip görmüyorum” dedi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.