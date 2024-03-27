SP'li Mutlu: "500 dönüm Karaosmanoğlu’nun vakfına geçirildi!"

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Kocaeli Büyükşehir belediyesi eski başkanı Karaosmanoğlu’nun Başsikele’de 500 dönüm araziyi ‘üniversite kurmak için’ eğitim alanına çevirdiğini, ardından vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiğini iddia etmişti. Mutlu mevcut Başiskele Belediye Başkanı ve Ak Parti Adayı Yasin Özlü’ye seslenerek, ‘’Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var. Geri al bu araziyi. Ne dersin? Cesaretin olur mu ağalarından böyle bir şey istemeye’’ demişti. Hali hazırda sorduğu sorulara yanıt alamayan Zafer Mutlu bu defa Karaosmanoğlu’nun vakfına devredildiğini iddia ettiği alana giderek bir açıklama yaptı.

“SAHİP ÇIKACAĞIMIZ ALAN”

Mutlu şunları söyledi: “Evet çok kıymetli Başiskeleliler. Her defasında ifade ediyoruz. Başiskelemizin arazisini, toprağına, malına, her kuruşuna sahip çıkacağız. İşte sahip çıkacağımız alanlardan da bir tanesi. Şu arkamda gördüğünüz alan. Yuvacık Barajının inşası sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kamulaştırıldı. Buradan çıkartılan malzeme barajın seti yapımında kullanıldı. Akabinde şu arazi ormanla birlikte baktığınızda, ufku açık bir alan.

“500 DÖNÜMLÜK ARAZİ”

Tam 500 dönümlük bir arazi. Burası çok yakın bir tarihte AK Parti siyasilerince Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, Sayın Fikri Işık, diğer milletvekillerinin de içinde bulunduğu bir bileşimle Körfez Eğitim ve Bilim Vakfı adı altında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandı. 49 yıllığına kiralandı. Aldığımız yeni haber de birkaç ay önce bunun mülkiyetinin vakfa geçirildiği yönünde. Biz Başiskele Belediye Başkanı olduğumuzda inşallah buranın Başiskelemize kazandırılması. Bunun için her türlü girişimi yapacağımız burada bir kere daha sizlere söylemiş oluyorum.”