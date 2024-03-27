SUSAKO İzmit'te ilk etkinliğini düzenliyor

Kadınların gücünü sanatla birleştiren ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden Kadınları Sürdürülebilir Sanat İnisiyatifi ile Güçlendirme Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), ilk etkinliğini 28 Mart 2024 tarihinde İzmit Kapanca Sokak’taki binasında gerçekleştirecek. Saat 15:00 ile 18:00 arasında düzenlenecek etkinlik, sanat, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek.

Eski Kültür Müdürü ve Kapanca sokağın bugünkü haline gelmesinde büyük emeği geçen isimlerden Birgül Bilger (Yürüker) ile İngiltere'de yaratıcı ve kültürel endüstriler alanında çalışmalar yapan Turkish British C4CCI’ın kurucularından Sanatçı, İletişim Danışmanı ve aktivist Fevzi Kemal Torun, etkinliğin önemli konuşmacıları arasında yer alacak.

Fevzi Kemal Torun, kültür ekonomisi ve İngiltere'deki deneyimlerini paylaşarak kadınların kültür ekonomisine katılımının önemini vurgulayacak ve potansiyelini ortaya koyacak. Bilgül Bilger ise Kapanca sokağının tarihçesini, Sırrıpaşa Sözleşmesi'ni, Galata Grubu'nu ve dönemin Valisi Kemal Nehrozoğlu ile birlikte kente yapılan kültürel çalışmaları anlatacak.

Kadınları Sürdürülebilir Sanat İnisiyatifi ile Güçlendirme Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), sürdürülebilir sanatı geliştirmeyi ve kadınların kültür ekonomisindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu etkinlik, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını teşvik etmek adına önemli bir adımdır.

Etkinlik Detayları:*

Tarih: 28 Mart 2024

Saat: 15:00 - 18:00

Yer: İzmit Kapanca Sokak, İzmit

Katılımcılar:

- Birgül Bilger (Yürüker) - Eski Kültür Müdürü

- Fevzi Kemal Torun - İletişim Danışmanı ve Turkish Biritish C4CCI kurucusu