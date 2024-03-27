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Karamürsel için ‘Er Meydanı’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ortak proje olan ‘Er Meydanı’nı yeni dönemde Karamürsel’e kazandıracak.  

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Karamürsel için ‘Er Meydanı’
Karamürsel için ‘Er Meydanı’
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yeni dönemde her ilçe için ürettiği projeler bir bir hayat bulacak. Doç.Dr.Büyükakın, AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile ‘Pehlivanlar Diyarı’ Karamürsel için ‘Er Meydanı’ projesi üretti. Karamürsel’deki Er Meydanı 11.345 metrekare alanda hayat bulacak. Proje kapsamında; güreş meydanı, kapalı güreş salonu ve sosyal donatılar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Karamürsel’e giderek Mesut Çetinkaya’nın seçim çalışmalarına destek vermiş, bu ziyarette Er Meydanı projesi hakkında konuşarak ilçeye yakışan bir yatırımı hayata geçireceklerini müjdelemişti. Başkan Büyükakın, projenin farklı ilçelerde de uygulanacağını söyledi.
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27 Mar 2024 - 18:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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