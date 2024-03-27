Bulut: Seçim kur artışı yaşatabilir!

Kocaeli Ticaret Odası’nın Mart ayı meclisi Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste geçtiğimiz ayın mizanı meclise sunularak oylandı. Akabinde Mesleklerin gruplandırılması konusunda yapılan kot değişikliği görüşülerek oylandı.

YERİ DOLDURULAMAYACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Hüseyin Gezer: “Meclis üyemiz kardeşimiz Hasan Cemil Altınkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Genç yaşa ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti. İlimizde çok edilen başarılı bir iş insanıydı. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Cemil kardeşimizin de gidişi bizim için ani oldu. Neşesi ve gülüşüyle hafızalarımızda kalacak. Onu hep anacağız, yeri hep boş kalacak. Yaşam olduğu gibi ölüm de var. Çok güzel anılar biriktirmiştik. Gülen yüzü hep hafızalarımızda kalacaktır, mekanı cennet olsun.” diye konuştu.

BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN

Aylık faaliyet raporunu KOTO Başkanı Necmi Bulut sundu. Bulut, konuşması öncesi geçtiğimiz gün vefat eden KOTO Üyesi Cemil Altınkaya’yı andı. Bulut: “Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi, gidişi çok ani oldu. Cemil kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Hayatta ölüm gerçeği de var. Bu yüzde çok dikkatli olmalı, birbirimizi kırmamalıyız. Birbirimizle olan diyaloglarda çok daha kırmadökme olmadan yola devam edelim. Yaşam olduğu gibi ölüm de var. Bunu unutmadan hareket edelim.” ifadelerini kullandı.

PARASAL SIKILAŞMABİR SÜRE DAHA ETKİLEYECEK

Sözlerini sürdüren Bulut: Azalan cari açık ve yükselen ülke kredi notuna rağmen yerel seçimler öncesi, geçen yıl genel seçimi takiben yaşananların tekrarlanması kaygısıyla dövize bireysel yönelim yüzünden kur artışlarına tanık oluyoruz. Koşulların yanı sıra ekonomi yönetimi ve politikaları, kur artışını gerektirmemektedir. Kur artışının yeniden enflasyon etkisi yapmamasını sağlamak üzere para politikasında sıkılaştırma önlemleri peş peşe gelmektedir. Nakit avans ve kredili mevduat hesabındaki düzenlemelere ilaveten Merkez Bankası, Şubatta ara verdiği politika faizi artırımına Mart’ta devam etti ve 5 puanlık artışla politika faizi yüzde 50’ye yükseltildi. Parasal sıkılaşmanın bir süre daha tüketici kredileri ve kredili satışları baskılayarak ticareti olumsuz etkilemesi söz konusu olacaktır. Nitekim reel kesim güven endeksi yükselirken perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksinde düşüş yaşanmaktadır.” dedi.

İHRACATTA İKİNCİ SIRADA YER ALDIK

Başkan Bulut: “ Türkiye ekonomisi 2023 son çeyreğinde yüzde 4 ve yılın tamamında yüzde 4,5 büyüdü. Sanayi üretimi yüzde 0,8 düzeyinde kalırken finans sektörü yüzde 9 ve deprem bölgesi yatırımlarıyla inşaat sektörü yüzde 7 büyüdü. Üretim ve ihracatın büyümeye katkısı zayıf kaldı. Bununla birliktekişi başına gelir 2016’daki 12.600 dolar zirve değerini aşarak 13.110 dolar oldu. Sanayi üretimi, Ocak ayında aylık bazdadeğişmezken (önceki yüzde 2,4 artış) yıllık bazda yüzde 1,1 (önceki yüzde 1,6) arttı. Mart verilerine göre işsizlik oranı yüzde 9,4; genç işsizlik oranı yüzde 17,4; atıl işsizlik oranı yüzde 22,8 oldu. Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 4,53, yıllık yüzde 67,07; Yurt İçi-ÜFE ise, aylık yüzde 3,74 ve yıllık yüzde 47,29 arttı. 2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,6 oranında artışla 21 milyar 86 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu. 2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 3,2 azalış ve 4 milyar 435 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 11,8 artış ve 2 milyar 322 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.” dedi.

EKİPMAN DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Bulut ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 21 Mart 2024 tarihinde IPARD III Programı kapsamında bilgi verdi. Bulut: “Odamızda hizmet sunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Mart 2024 tarihinde IPARD III Programı birinci başvuru çağrı ilanına çıktı. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Başvurular, 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.” İfadelerini kullandı.

5 MİLYON 163 BİN GELİRİMİZ VAR

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İbrahim Şahin ise Şubat ayı mizanını sundu. İbrahim Şirin: “Şubat ayında 5 milyon 163 bin gelirimiz, 3 milyon 54 bin giderimiz olduğu görülmektedir. Gelir bütçemizin yüzde 11’, gider bütçemizin yüzde 9’u gerçekleşmiştir. Şubat ayı mizanının 2023-2026 stratejik plan ve hedefleri ile uyumu olduğu yönetim kurulu çerçevesi karaları ile uygun olduğu görülmüştür.” İfadelerini kullandı. Mesleklerin gruplandırılması konusunda yapılan kot değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması yapıldı. ve madde oy birliğiyle kabul edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İFTAR VERECEĞİZ

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Serkan Akyıldız ise “İnşaat Mühendisleri Odası’nın seçiminde 2 yıl görev yapmak üzere ben de görev aldım. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık bin 200 kişilik iftar verme kararı aldık. Bizzat ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız oraya gidip 1200 kişiye verme niyetimiz var. Kendi bütçemizden ve yardım etmek isteyenlerden sağlayacağız. Hamdolsun epey meslektaşımız ve arkadaşımız yardımcı oldu. Niyetimiz oradakilere yardımcı olmak.” diyerek meclis üyelerinden destek istedi.