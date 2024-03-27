Kocaeli teşkilatları, ‘Büyük Miting’e davet için sahadaydı  

AKP Kocaeli Teşkilatları, 12 ilçede eş zamanlı olarak sahaya indi; tüm Kocaelilileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ‘ Büyük Miting’e davet etti. İlçe Başkanları öncülüğünde gençlik ve kadın kolları ilçelerde cadde cadde, sokak sokak gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting için davette bulunurken, Belediye Başkan Adayları da esnafları, vatandaşları ve Sivil Toplum Kuruluşları’nı ziyaret ederek davette bulundu.

BAŞKAN ADAYLARINDAN DAVET

Çayırova’dan Kandıra’ya, Kartepe’den Karamürsel’e kadar dört bir yanda teşkilatlar vatandaşları davet için sahada çalışma yürütürken, AKPKocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus da Büyüşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit’te Yürüyüş Yolu’nda büyük miting için vatandaşları davet etti.

TÜM KOCAELİLİLERİ BEKLİYORUZ

28 Mart Perşembe günü (Yarın) saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan Büyük Kocaeli Mitingine tüm Kocaelilileri beklediklerini belirten İl Başkanı Şahin Talus, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın gerçekleşecek Büyük Kocaeli Mitingi’ne hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.