27 Mar 2024 - 20:30- Ekonomi G:

Bakan Şimşek 'Para yok’ demişti, Zeytinoğlu değerlendirdi

Zeytinoğlu mecliste sorgulaması üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in para yok sözü iddialarını değerlendirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bakan Şimşek 'Para yok’ demişti, Zeytinoğlu değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı bugün oda konferansında Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşti.Toplantıya konuk konuşmacı olarak Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız’ın katılım sağladı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık ekonomik verileri değerlendirdi.

İDDİAYI DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda başkanlarıyla toplantı yaptı. TOBB ile görüşmesinin ardından Kulis bilgilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in patronlara ' 2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' dediği iddia edildi. O iddiayı bugün KSO meclis toplantısında gündeme geldi.

KEMERLERİ SIKACAĞIZ

Zeytinoğlu’na oda üyesi “Geçtiğimiz gün bakan bir açıklama yaptı ‘Para yok istemeyin’ diye. Bu açıklama doğru mu yoksa bir sosyal medya fenomeni mi?” Zeytinoğlu “Sayın bakan aslında ihracat ve yönetim adına sizlerin yanında olacağım dedi. Samimi bir çağrısı vardı. Ama tüketim adına biraz kemerleri sıkacağız dedi”
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27 Mar 2024 - 20:30 - Ekonomi

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Taner - Bu adam her fırsatta hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan sosyla demokrat. depremden dolayı İzmite gelen depremzedelere şl verilmesin denilmişti de bir akp li mkyk üyesi bunun hakkında suç duyurusu yaptı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 21:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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