Bakan Şimşek 'Para yok’ demişti, Zeytinoğlu değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı bugün oda konferansında Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşti.Toplantıya konuk konuşmacı olarak Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız’ın katılım sağladı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık ekonomik verileri değerlendirdi.

İDDİAYI DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda başkanlarıyla toplantı yaptı. TOBB ile görüşmesinin ardından Kulis bilgilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in patronlara ' 2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' dediği iddia edildi. O iddiayı bugün KSO meclis toplantısında gündeme geldi.

KEMERLERİ SIKACAĞIZ

Zeytinoğlu’na oda üyesi “Geçtiğimiz gün bakan bir açıklama yaptı ‘Para yok istemeyin’ diye. Bu açıklama doğru mu yoksa bir sosyal medya fenomeni mi?” Zeytinoğlu “Sayın bakan aslında ihracat ve yönetim adına sizlerin yanında olacağım dedi. Samimi bir çağrısı vardı. Ama tüketim adına biraz kemerleri sıkacağız dedi”