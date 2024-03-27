- Ekonomi

Ayhan Zeytinoğlu: “Kapasite kullanım oranı Kocaeli’de azaldı”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık ekonomik verileri değerlendirdi. Zeytinoğlu, Mart ayı kapasite kullanım oranının Kocaeli’de geçen yıla göre azaldığını söyledi

Cihat Polat
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Ayhan Zeytinoğlu: “Kapasite kullanım oranı Kocaeli’de azaldı” mask
Ayhan Zeytinoğlu: “Kapasite kullanım oranı Kocaeli’de azaldı”
Ayhan Zeytinoğlu: “Kapasite kullanım oranı Kocaeli’de azaldı”
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Kocaeli Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı bugün oda konferansında Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız’ın katılım sağladı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık ekonomik verileri değerlendirdi.

“YILLIK AÇIKTAKİ GERİLEMENİN DEVAM EDECEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Zeytinoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi” Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre şubat ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat → 3 milyar 263 milyon dolar (+ % 14,3) İthalat → 6 milyar 302 milyon dolar (+ % 5,2) İlk iki aylık döneme baktığımızda; İhracat → 6 milyar 472 milyon dolar (+ % 11,2) İthalat → 11 milyar 705 milyon dolar (+ % 1,6) Şubat’ta da dış ticaret açığındaki azalıştan, yıllık açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz.

“GEÇEN YILA GÖRE 0,5 AZALDI”

Mart ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye → yüzde 76,2 (Geçen yıla göre 2,7 puan arttı. / Şubat ayına göre 0,2 puan azaldı.) Kocaeli → yüzde 70,5 / Burada ayrıştık. (Geçen yıla göre 0,5 puan azaldı. / Şubat ayına göre 0,5 puan arttı.)

BANKALARIMIZI ZORLUYOR

Bildiğiniz üzere finansmana erişim konusundaki sıkıntılarımız büyük ölçüde azalsa da kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı zorluyor. Ağırlıklı özel bankalar olmak üzere bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi daha pahalı hale getirdiklerini de biliyoruz.

İHRACATA VERİLEN DESTEK DAHA FAZLA OLMASI GEREKİR

Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmalarımız krediye ulaşma konusunda daha da zorlanıyor. Uzun vadeli yatırım kaynaklarının önünün kapalı olması özellikle öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörü zorluyor, üretim ve istihdamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca; kredilerdeki daralma ekonomik büyümeyi yavaşlattığı gibi kredilerdeki maliyetler yatırım kararlarının ertelenmesini de beraberinde getiriyor. Ülkemizin, dünya ile rekabetini korumak için ihracatçılarımıza verilen destekle

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27 Mar 2024 - 20:37 - Ekonomi

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Taner - Felaket tellığı yaparak Ak Partiyi zor durumda bırakmaya çalışıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 21:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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