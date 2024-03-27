'Öfkeli' ayı 5 kişiyi yaraladıktan sonra öldürüldü

Slovakya’nın bir kasabasında 17 Mart’ta sokaklarda görülen ayı, 10 gün sonra öldürüldü.

Ayı, bu sürede aralarında 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişiyi yaraladı.

Çevre Bakanı Tomas Taraba, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ayının kimliğinin tespit edilmesi için drone ve biyometrik teknolojinin kullanıldığını duyurdu, operasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ancak muhalif politikacılara göre farklı bir ayı öldürüldü. Siyasetçiler, Çevre Bakanı Taraba'ya yaşananları açıklığa kavuşturması yönünde çağrı yaptı.

Slovakya hükümetinin bazı üyeleri, olayın, ayılar ve kurtlar gibi hayvanların avlanmasını önleyen Avrupa Birliği'nin yaban hayatı üzerindeki çevre koruma önlemlerini gevşetme ihtiyacını kanıtladığını savundu.

Araştırmacılar, Slovakya’da bin 200’den fazla ayı olduğunu belirtiyor.

Slovakya’da geçen günlerde erkek arkadaşıyla yürüyüş yaptığı sırada ayı tarafından kovalanan kadın ölü bulunmuştu. Yetkililer, kadının ayı tarafından öldürülmüş olabileceğinin yanı sıra düşerek de hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: sözcü