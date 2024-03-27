BBP Kocaeli ve Alperen Ocakları’ndan dev iftar

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli AKP İl Başkanı Şahin Talus, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil AKP milletvekili Veysal Tipioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

BAZI ZAYIF KİŞİLİKLER MUHSİN BAŞKANI ELEŞTİRİYOR

Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 15'inci yılında düzenlenen anma programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Metehan Küpçü, "Muhsin başkanımızın vefatının 15. yılında bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Muhsin başkanı anlatmaya kelimeler yetmez bizler gördüğümüz kadarıyla anlattığımızda eksik kalabilir. Veysel bey Muhsin başkanı tanıdığını söyledi. Muhsin başkan derdi ki İslami hassasiyet olmayan milliyetçilik boştur. Biz de hamdolsun Kocaeli Üniversitesi'nin önünde aşevi kurduk. Şehitlerimizin hayrına günde üç bin kişiye yemek ikram ediyoruz. Muhsin başkanımızın davası peygamber efendimizin davasıdır. Türk milleti alperenlik olgusunu unutmuştu bunu bize şehit Muhsin başkan hatırlattı. Şimdi ben alperenim diye yüzbinlerce delikanlı sokakta geziyor. Bazı zayıf kişilikli mahlukatların açıklamalarını biliyoruz. Seçim öncesi konuşmak doğru değil sonrasında bunları konuşacağız.”



MUHSİN BAŞKAN ŞEHİTTİR!

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, "Allah bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkesten razı olsun. Bizim için Muhsin başkan ayrı bir değer. Tek şehit lider. Muhsin başkan dış güçler tarafından katledildi. Kim çıkarsa çıksın bu işin sonunda karşımıza kim çıkarsa çıksın intikamımızı alacağız. Yüce Allah’a şükürler olsun böyle bir partiye gönül verdik. Muhsin başkanla ilgili haksız eleştiriler gördük bu fitneye su taşıyamayacağız. Muhsin başkan şehittir bir şehide laf etmek o insanın şerefini gösterir" ifadelerine yer verdi.

MUHSİN BAŞKANI RAHMETLE ANIYORUM

Programda konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, “Her zaman vatan millet ve bayrak sevdalısı bir lider. Kendisiyle tanışma şerefine nail olmuştum. Kaybedince herkes gibi ben de çok üzüldüm. Herkes onu devlet ve millet aşkıyla tanıdı. Tekrar Muhsin başkanı rahmet ile anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. “

ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN

Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Muhsin beyin Türk siyasetine kazandırdığı inanılmaz bir miras var siz de o mirasın kutlu takipçilerisiniz. Demişti ki ‘ Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat’ ölümlü bir dünyada davanın ne olduğunu bilmeye işaret ediyor. Biz hepimiz kötülüğü defetmekle mükellefiz. Daha ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz bunun için davadan vazgeçilmez. İkincisi bu millete devlete ezanlara olan samimi bağlılığı. Bu millet adına hizmet eden insanların rıza makamı iki tanedir. Biri ilahi rızayı oluşturan Rabbimin rızası. İkincisi ise halkın rızası. Biz siyasetimizi halka göre yapıyoruz. Bu millete olan bağı herkesin sipere yattığı bir dönemde sadece hakikatı haykırması çok güçlü bir davanın ihsanı olabilir. Allah gani gani rahmet eylesin. O ve onun gibi vatan evlatları sayesinde milletimiz ilelebet payidar olmaya devam edecektir. Tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.