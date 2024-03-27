Kamil Şirin İYİ Partili yöneticileri ihanetle suçladı!

İzmit Belediyesinin CHP’li başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi adayı Mehmet Nazım Gençtürk ve belediye koordinatöre Devrim Bal ile birlikte, Yeni Cuma Caminin hemen yanındaki Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan Kaan Dilmen ve Bahadır Yaşar’ın ortaklaşa işlettiği Afife Kahve’ye gitti.

HÜRRİYET ÇEKTİ, GENÇTÜRK PAYLAŞTI

Başkan Hürriyet burada masadakileri alacak şekilde selfi çekti. Meclis üyesi adayı Mehmet Nazım Gençtürk söz konusu selfiyi “İttifaklar gelir geçer, dostluk baki kalır” diyerek paylaştı. Bu paylaşımı da Kaan Dilmen paylaştı.

YEREL SEÇİMLERE 4 GÜN KALA

Fotoğrafta İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşar ve kardeşi Burak Yaşar da yer alırken, Hürriyet’in İyi Parti oylarında gözü olduğu herkesçe bilindiği halde, yerel seçimlere 4 gün kala, üstelik İyi Parti İl Başkan Vekili tarafından fotoğraf paylaşılması çok yadırgandı, çok tepki aldı. O fotoğrafa en büyük tepkiyi İyi Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Kamil Şirin verdi.

HİÇ YANIMIZDA GÖRMEDİM. BİLAKİS

Şirin açıklamasında “Ortaya çıkan görüntüler sebebi ile bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Değerli İzmitliler bugün çalıştırılan düzenek aslında malumun ilanından başka bir şey değil. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki basına bir başkan adayı ile tatlı tatlı pozlar veren bu arkadaşlarımızı ben 2 ay boyunca hiçbir şekilde yanımızda görmedim. Aksine içlerinden biri partimiz teşkilatlarında görev alan genç kardeşlerimizi sürekli olarak olumsuz bir biçimde etkilemeye çalıştı.

“CİDDİ PROVOKASYON OLACAK. BİL”

10 gün kadar önce değer verdiğim bir CHP üyesi ile karşılaştığımızda “Neden fotoğraf çektirmiyoruz?” diye sorduğunda ben “Nezaket gereği. Yanlış anlaşılmaya vesile olmayalım” dediğimde bu arkadaşım bana “Çok iyiniyetlisin ve seçim arifesinde ciddi bir provokasyonla karşılaşacaksınız, bil o zaman” diyerek beni uyarmıştı.

HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Şunu açıkça ifade etmek isterim, herkes kendine yakışanı yapar. İnsanı diğerlerinden ayıran zor zamanlarda takınacağı tavır değil midir?Benim partimin temsil makamlarında oturup bir diğer parti adayını destekleyici mahiyette konuşmalar yapan, paylaşım yapan kişilerin İyi Parti teşkilatlarında görev alıp aylardır emek veren, ter akıtan arkadaşlarımızın ve partimize gönül vermiş yüzbinlerin gözünde değeri zaten olamaz.

BİZİM GERÇEK SERVETİMİZ…

Biz hiç kimseye değil vatandaşımıza emanetiz ve birilerine değil Türk milletine hizmet için yola çıktık. Bizim gerçek servetimiz imkânsızlıklarına rağmen zengin bir gönülle bizleri ağırlayan vatandaşlarımızı tanımak, onlarla bir olmaktır.

İŞ ORTAKLARININ KAZANMASI DEMEK!

Ben bu hanım arkadaşımıza da sesleniyorum: Bu saatten sonra bil ki senin kazanman sadece senin ve yanındaki iş ortaklarının kazanması anlamını taşıyor. Bu seçimi vatan millet meselesine dönüştürme! Tabii ki herkesten olduğu gibi İyi Partililerden de oy isteyeceksin. Bunu doğal karşılıyorum. Ama sanki İyi Parti kurumsal olarak sana destek veriyormuş havası yaratacak fotoğraflar paylaşarak bir yere varamazsın. Zira sana sözde değer verenler hem İzmit’te hem de partimizde artık karşılıklarının kalmadığını bilen kişilerden başkası değiller.

BU ARKADAŞLARI PARTİNİN ÖNEMLİ MAKAMLARINA GETİR

Değerli kardeşim, şunu da unutma: Bugün yakasındaki rozeti unutup bizi yarı yolda bırakan, yarın seni de ilk dönemeçte bırakacaktır ve bu ahlaka sahip kişiler sana değer katmaz, zarar verir. Ama sen yine de bu arkadaşları al, partinin önemli makamlarına getir. Takdir senin.

YANLIŞ HESAPLAR YAPMA!

Yaptığınız bu amatör operasyon bize değil size zarar verdi, bunu bil. Zaman azaldı, yanlış hesaplar yapma. Bizim çizgimizi aşındırma.

MİLLİYETÇİLİĞİ TİCARETE DÖKEN KİŞİLER…

Siz kent ittifakları yaptığınız Demlilerden oy isteyin! Ama şunu da unutmayın milliyetçiliği ticarete döken kişilerle ve halen PKK’ya sempatizan toplama faaliyetini devam ettiren DEM’lilerle, sen gerçek CHP’lilerin de teveccühünü kazanamazsın.

HAİNLERİN GÖLGESİNDE

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini 40 yıldır parçalamaya çalışan ve Türk, Kürt binlerce gencimizin kanını akıtan bu hainlerin gölgesinde siyaset yapanların desteği ile gerçek CHP’lilerin güvenini ve oyunu kazanamazsın. Ve bu şekilde kazanma zaten.”