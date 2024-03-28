4 ilçede elektrik kesintisi!

|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER
|708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., ATMACA SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DERYA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNAYDIN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN. SK., OZAN SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK.
|28.03. 2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|DURAKLI
|DURAKLI MERKEZ MEVKİİ
|28.03.2024
|08:00
|17:00
|DERİNCE
|DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE
|CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK.
|28.03.2024
|13:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ABIDE, ABİDE SK., ANBER, BARIŞ SK., BELEN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BEYLİK SK., BURÇAK SK., DELIL, DELİL SK., DEVA, DEVA SK., EKEN, EKEN SK., FERİDE SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., HELVACI, RECEP, RECEP SK., SOKULLU CD., SÜVARİ SK., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TERTİP SK., TUFAN
|28.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ADALET SK., AİLE SK., AKÇAKOCA, AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BEGÜM, DAMAR SK., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KASIRGA SK., KİLİM SK., SEVİNÇ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ SK., TUZLA CD., ÜLKÜ SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK.
|28.03.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|DENİZLİ, ORGANIZE
|1, ATATÜRK CD., CUMHURİYET BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL
|28.03.2024
|14:00
|17:00
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA, YENİKENT
|ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., BİRLİK SK., ÇENEDERE CD., ÇİLE SK., ÇOBAN SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, EMEK SK., FLORYA SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MAMAT, MAMAT SK., MUHTES SK., NATO CD., OLGUN SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., PİRİREİS CD., REİS SK., SEFER SK., SELÇUK SK., SEMİZ SK., SERDAR SK., SIRMALI SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., UNCU SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., VATAN CD., YEL SK., ZAFER SK.
|28.03.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER
|28.03.2024
|08:00
|17:00
28 Mar 2024 - 00:00- Gündem Güncelleme:
4 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.