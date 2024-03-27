Memleket Partili başkan adayının aracına silahlı saldırı

Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araçta kimsenin bulunmaması olası bir faciası önlemiş oldu.
“BU ALÇAKÇA SALDIRIYI YAPANLAR VE YAPTIRANLAR DERHAL YAKALANMALIDIR”
Memleket Partisi tarafından saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ozan Bozdoğan’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkan Adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi’ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.