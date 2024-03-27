Başkan Ceylan, “60 Evler’de sevgi köprüleri kuracağız”

Resmi kuruluşunu 24 Ocak 2023’te tamamlayan Derince 60 Evler Dayanışma Derneği, herkese örnek olacak başarılı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Kitap bağışı, ihtiyaç sahiplerine eşya ve gıda desteği başta olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan dernek, bu yıl 2. düzenlen iftar yemeğiyle birlikte 60 Evler’de vatandaşlarla bir araya geldi.

1985 YILINDAN BERİ BU MAHALLEDEYİM

Gerçekleşen iftar yemeğini ardından gazetemize özel açıklamalarda bulunan 60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan konuşmasına kendini tanıtarak başladı, “1983 yılında İzmit’te doğdum. 1985 yılında bu yana da Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Evliyim bir çocuk babasıyım. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum. 11 yıl iki farklı özel bankada bireysel bankacılık kısmında satış yöneticiliği yaptım. Bankacılık mesleğinin bırakmamın ardından Sigorta Acentesi olarak ticari faaliyetleri mi sürdürüyorum” dedi.

60 EVLER’DE UZUN SÜREDİR BİR EKSİKLİK GÖRÜYORDUK

Derneğin kuruluşundan sürecinden de bahseden Başkan Ceylan, “Biz 60 Evler’de uzun süredir bir eksiklik görüyorduk. Mahallemizin birlikteliği anlamında, insanlar arasındaki sorunlar anlamında arkadaşlarımızla birlikte bu problemler için hep kafa patlıyorduk. Bir türlü harekete geçemiyorduk. 2022’nin aralık ayı gibi 8-9 arkadaş dernek kurma kararı aldık. Derneği kurmamızın ardından hızlıca aksiyon aldık. 24 Ocak 2023’te resmi olarak 60 Evler Dayanışma Derneği’ni kurduk. Bu derneği kurmamızın en önemli amacı semtteki birliği, dayanışmayı ve beraberliği sağlamak. Semt esnafını korumak, semt insanının daha iyi yerlerde olması için çalışmalar yapmak. Derneğimiz kurulmasının ardından yerel yöneticilerimize ziyaretler gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK YARDIMA İMZA ATTIK

Derneğin faaliyetlerine de değinen Başkan Ceylan, “Derneğimizi kurduk, yerimizi tuttuk. 6 Şubat’ta büyük Kahramanmaraş depremini yaşadık. Derneğimizin tabelası bile yokken depreme yakalandık. Depremin yaşadığının gecenin akşamı sosyal medyadan arkadaşlarımla iletişime geçip dernek yerinde toplandık. O gün biz semtimizden topladığımız yardımla 350 tane yeni mont aldık. Sabah o montlar Adıyaman’a indi. Bu süreçte pey der pey 400 bin TL’lik ayni yardım gerçekleştirdik. Yine mahallemizde gelecek yardımlar için bir ekip kurduk bu arkadaşlarımız gece gündüz saha da gezdi. 20-30 kişilik ekiple 60 Evler’den yardım verecek insanlardan yardımlarını aldık, Derince Belediyesi’nin Zübeyde Hanım’daki toplama merkezine ulaştırdık. Sadece bununla kalmayıp Kahramanmaraş depreminden sonra semtimize gelen 25-30 arası aileye birçok yardım yaptık. Deprem sürecinde elimizden ne geliyorsa fazlası ile yaptık. Bunların yanı sıra 2023 Mart ayında kitap bağışı başlattık. Durumu olan insanlarımızdan kitap bağışı istiyoruz dedik. Bu sistem bugün hala devam ediyor. Sistem sayesinde liselere ve üniversiteye hazırlanan gençlerimize çok ciddi kaynak sağladık. 550 kitabı sadece Dumlupınar’ın öğrencilerine verdik. Bu burada bir kültür haline geldi” şeklinde konuştu.

SEMTİMİZDEKİ LOKAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

60 Evler’in ulaşım problemine ve mahallenin sorunlarına değinen Başkan Ceylan konuşmasında şunları söyledi, “Derince’de Canan, Körfez ve Cumhuriyet Caddesi’nde ticaret faaliyet biraz azaldı. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de şu 60 Evler girişinin askeriyenin arkasından verilip sahile direkt oradan gidilmesi İzmit’ten gelen tarafı komple kesiyor. Bu durumla ilgili bir takım talep ve rica da bulunduk. Tahir Başkan’ın güzel bir projesi var Kaşkal tarafına girişi yapılıyor. Bu projenin bu tarafı rahatlatacağını düşünüyorum. Biz kendi semtimizde lokal sorunlarla ilgileniyoruz çözüm üretiyoruz. Önceliğimiz Derince ve ardından Kocaeli tabi ki. Mahallemizin insanlarının iyi noktalara gitmesini bizim için çok önemli.

MAHALLEMİZİN BUNA İHTİYACI VAR

60 Evler’in parklarında çok ciddi sorunlar olduğunu gördük. Birkaç gün parkları gezdik biz buralara kalan genç kardeşlerimize rica da bulunduk. Buralarda oturup kalkmanıza gerek yok dedik. Gelin dernek çatısı altında tehlikeden uzak bir yaşam sürün dedik. Burada istediğiniz her şey var dedik. Şu an bu çocuklar 3 ay oldu buraya geleli şimdi git desen gitmezler. O kadar bağlılar derneğe. Bugün gerçekleştirdiğimiz iftarda da tüm hizmeti veren bu çocuklardı. Bizler mahallemizin çocuklarına doğruyu güzeli anlatıyoruz. İyi yerlere gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İftar yemeğimizden mahallemizde geleneksel olmasını istiyoruz. Bu ikinci iftar yemeğimiz oldu. İnşallah burada 20’inciyi ve 50’inci iftarlarımızı görürüz. İftar yemeğimizin gayesi aynı sofradan yemek yiyelim, birlikteliğimiz artsın sevgi köprülerini kuralım. Mahallemizin buna ihtiyacı var. İnsanlar birbirini ayırmasın istiyoruz. 250 tane insanımız geldi buraya inşallah daha iyilerine imza atacağız”