Hürriyet:Doğalgaz kesmek siyasi sabotajdır

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa plaza yönetimi tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet, “700 bin gibi bir borcumuz yok. Mart ayındayız ve bu ayın ödenmesi gereken aidatı var. Bu kadar. Bu seçim üstü yapılan siyasi bir sabotaj. Yapan arkadaş da AKP’li meclis üyesi adayı. Kendisi geçmişte oturduğu dairede icralık olmuş. Borca bile girmeyen, yeni tahakkuk edilmiş bir alacak için kalkıp doğalgazı kesmek siyasi sabotajdır. Daha önce Belsa yönetiminde belediyeden temsilcimiz vardı. Belsa yönetimi özerk bir yönetim. Sadece A Blok bize ait. Belsa B Blok’a yandaşlarını aldırdılar ve çok ciddi bir oy hakları var.



“BELSA’YI BORÇSUZ DURUMA BİZ GETİRDİK”

Belsa B Blok’ta asansörler bozuluyor. Biz bunun için aidat veriyoruz. Aylarca asansörü yapmadılar, aylarca klimalarda sıkıntı çıkardılar. Belsa Plaza’nın çok ciddi borçları vardı. O borçların hepsini çözdük. Şu anda borcu yok. Borçsuz hale biz getirdik. Belsa iş merkezini AVM statüsüne sokmuşlardı. Halbuki orası AVM değil, orası bir iş merkezi. Görüşmelerimiz sonucu AVM statüsünden çıkardık. AVM olduğu zaman güvenlik çalıştırmak zorundalar. Bu da çok ciddi bir maliyet. Güvenlik şirketinden de çok ciddi bir hizmet alıyorlardı.



BU RESMEN VİCDANSIZLIK

Her ay 100 bin lira ödemeleri gerekiyordu. Şimdi bu zorunluluk kalktı. Görevimiz olmadığı halde tadilatlarını yaptık, tuvaletlerini yeniledik. Hiçbir ücret almadık. Belsa B Blok ile oyları çoğalınca bizi yönetimden çıkardılar. Biz sadece aidat ödüyoruz. Şurada da daha bir ay bile olmamış doğalgaz kestiler. Bu resmen vicdansızlık. Sırf bizi borçlu göstermek için yapıyorlar” ifadelerini kullandı.