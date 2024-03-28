Kaan Dilmen'den Kamil Şirin'in sözlerine imalı paylaşım! "Boş kafalı insanlar makam sahibi olunca..."

İzmit Belediyesinin CHP’li başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi adayı Mehmet Nazım Gençtürk ve belediye koordinatöre Devrim Bal ile birlikte, Yeni Cuma Caminin hemen yanındaki Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan Kaan Dilmen ve Bahadır Yaşar’ın ortaklaşa işlettiği Afife Kahve’ye gitmişti.

HÜRRİYET ÇEKTİ, GENÇTÜRK PAYLAŞTI

Başkan Hürriyet burada masadakileri alacak şekilde selfi çekti. Meclis üyesi adayı Mehmet Nazım Gençtürk söz konusu selfiyi “İttifaklar gelir geçer, dostluk baki kalır” diyerek paylaştı. Bu paylaşımı da Kaan Dilmen paylaşmıştı.

YEREL SEÇİMLERE 4 GÜN KALA

Fotoğrafta İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşar ve kardeşi Burak Yaşar da yer alırken, Hürriyet’in İYİ Parti oylarında gözü olduğu herkesçe bilindiği halde, yerel seçimlere 4 gün kala, üstelik İYİ Parti İl Başkan Vekili tarafından fotoğraf paylaşılması çok İYİ Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Kamil Şirin verdi. Şirin ağır sözlerle Kaan Dilmen ve parti yöneticilerini ihanetle suçladı.

KUDRET VE LİYAKATI SAĞLADIĞINI SANIRLAR

Açıklamanın ardından iyi parti başkan vekili Kaan Dilmen bir paylaşımda bulundu. İmalı bir paylaşım yapan Dilmen Ülkücü Camianın Lideri Alparslan Türkeş'in bir sözünü paylaştı. Paylaşımda ""Boş kafalı insanlar makam sahibi olunca, o makamın kendilerine her çeşit kudret ve liyakatı sağladığını sanırlar." ifadelerini kullandı.