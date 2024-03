Sertif Gökçe, şehit yakınlarını ve gazileri iftarda ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, bu akşamki iftar programında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını ağırladı. Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan Tanyıldız Restoranda gerçekleştirilen iftar programında katılımcılar Gökçe ve eşi tarafından kapıda karşılandı.

“SİZLER HER ZAMAN BAŞ TACIMIZSINIZ”

Her gelen misafirle tek tek ilgilenen Başkan Adayı Gökçe iftar öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, “Değerli misafirlerimiz; iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler bize şehitlerimizin emaneti ve vatan savunmasında gazi olanlar ve gazi yakınlarısınız. Sizler bu ülke için en değerli varlıklarınızı, kiminiz eşinizi, kiminiz babanızı, kiminiz kardeşinizi kaybettiniz. Yani en değerli varlığınızı kaybettiniz. Bundan daha ötesi olamaz diye düşünüyorum. Onun için sizlerin yeri her zaman bizim başımızın üstündedir. Sizler her zaman baş tacımızsınız” ifadelerini kullandı.

“SİZLER İÇİN NE YAPSAK AZDIR”

Konuşmasının devamında ise Gökçe, “Biz her zaman, seçildiğimiz günden sonra da sizler için ne yaparsak azdır. Sizler gerçekten bizim için şehitlerimizin emanetisiniz. Gazilerimiz de bizim için çok kutsal ve çok değerli insanlardır. İnanın bundan sonraki zamanlarda sizler için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bu vesileyle tekrar buraya kadar geldiğiniz için, bizimle birlikte oruçlarınızı açtığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun sağlıklı bir yaşam diliyorum. Afiyet olsun, hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi. Gökçe’nin konuşması sonrası Kuran-ı Kerim okundu ve ardından yapılan dualar ile oruçlar açıldı.