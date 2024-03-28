- Asayiş

Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi mask
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Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi 4536 Sokak’taki bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Panik yaşayan mahalleli ise derin bir nefes aldı.
# sağlık, acil

28 Mar 2024 - 01:28 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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