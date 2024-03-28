YRP'DEN YALANLAMA! "Tümüyle bir algı operasyonudur"

Yeniden Refah Partisi İzmit Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akgüneş şu açıklamaları yaptı:

"Değerli İzmit'li hemşehrilerimiz, Seçim günü yaklaştıkça partimiz ve teşkilatlarımız adına bazı negatif yalan haberler yayınlanmakta. Bu tür haberler bir karalama kampanyasının finanse edilmesinin sonucudur. Haberlerin bir karşılığı olmamakla birlikte kendi adayımız ile, tüm engellemelere rağmen hazine yardımı almadığımızdan kendi imkanlarımız ile siz değerli İzmit'li halkımıza hizmet etme aşkı ile seçim çalışmasını sürdürmekteyiz. Tüm bu olumsuz yalan haberlerin halkımızı yanıltmayacağını biliyoruz ve özlenen milli görüş belediyeciliğine son bir hafta kaldı diyoruz. "Bazı diğer partileri kazandırma çabası" Algısı da tümüyle bir algı operasyonudur. Tek gayemiz vardır o da özlenen milli görüş belediyeciliğini tekrar yaşamak, yaşatmaktır."



