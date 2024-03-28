28 Mar 2024 - 08:29- Siyaset G:

YRP'DEN YALANLAMA! "Tümüyle bir algı operasyonudur"

Yeniden Refah Partisi İzmit Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akgüneş, "Seçim günü yaklaştıkça partimiz ve teşkilatlarımız adına bazı negatif yalan haberler yayınlanmakta. Bu tür haberler bir karalama kampanyasının finanse edilmesinin sonucudur." dedi

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YRP'DEN YALANLAMA! "Tümüyle bir algı operasyonudur" mask

Yeniden Refah Partisi İzmit Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akgüneş şu açıklamaları yaptı:

"Değerli İzmit'li hemşehrilerimiz, Seçim günü yaklaştıkça partimiz ve teşkilatlarımız adına bazı negatif yalan haberler yayınlanmakta. Bu tür haberler bir karalama kampanyasının finanse edilmesinin sonucudur. Haberlerin bir karşılığı olmamakla birlikte kendi adayımız ile, tüm engellemelere rağmen hazine yardımı almadığımızdan kendi imkanlarımız ile siz değerli İzmit'li halkımıza hizmet etme aşkı ile seçim çalışmasını sürdürmekteyiz. Tüm bu olumsuz yalan haberlerin halkımızı yanıltmayacağını biliyoruz ve özlenen milli görüş belediyeciliğine son bir hafta kaldı diyoruz. "Bazı diğer partileri kazandırma çabası" Algısı da tümüyle bir algı operasyonudur. Tek gayemiz vardır o da özlenen milli görüş belediyeciliğini tekrar yaşamak, yaşatmaktır."
# Yeniden Refah Partisi İzmit Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akgüneş, hizmet, seçim

28 Mar 2024 - 08:29 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Kıyakçılık Ölmedi - sanada biberon alacam süt kalsiyum deposudur büyümeyi sağlar gelişimi çabuklaştırır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 12:16
02

Kullar Ali - Sayılarınız arttığında millet daha gerçekleri görecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 11:08
01

Vatandaş - Baktılar ki kaybedecekler her zaman ki gibi yaptıkları en iyi iş olan karalama başvurdular yer mi yemez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 10:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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