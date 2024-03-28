İktidardan seçim öncesi emekliye yeni vaatler

Tarık Işık'ın haberine göre, emeklilerin açlık sınırının da altında kalan maaşlarına iyileştirme yapmayan iktidar, artan tepkiler üzerine, “ İndirim kampanyalarını” gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz’’ dedi.

Bakan Işıkhan emekliye müjde gibi sunduğu indirimler hakkında şöyle konuştu: “PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, Türk Hava Yolları’nda, TCDD’de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilere özel indirim ve kampanyalar başlatacağız. Zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında da emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye’yi dolaşmaları sağlanacak.”

Ulaştırma Bakanlığı da emeklilere PTT misafirhanelerinde yüzde 50, restoranında ise yüzde 20 indirim uygulayacak. Maaşını PTT’ye taşıyanlara da maaşları eve teslim edilecek. THY ise 65 yaş üstü yolcular için 16 Nisan’a kadar yurtiçi biletlerde yüzde 25 indirim yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dahil yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: SÖZCÜ