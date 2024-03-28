İktidardan seçim öncesi emekliye yeni vaatler

Tarık Işık'ın haberine göre, emeklilerin açlık sınırının da altında kalan maaşlarına iyileştirme yapmayan iktidar, artan tepkiler üzerine, “ İndirim kampanyalarını” gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz’’ dedi.
Bakan Işıkhan emekliye müjde gibi sunduğu indirimler hakkında şöyle konuştu: “PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, Türk Hava Yolları’nda, TCDD’de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilere özel indirim ve kampanyalar başlatacağız. Zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında da emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye’yi dolaşmaları sağlanacak.”
Ulaştırma Bakanlığı da emeklilere PTT misafirhanelerinde yüzde 50, restoranında ise yüzde 20 indirim uygulayacak. Maaşını PTT’ye taşıyanlara da maaşları eve teslim edilecek. THY ise 65 yaş üstü yolcular için 16 Nisan’a kadar yurtiçi biletlerde yüzde 25 indirim yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dahil yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Öfkeli Emekli - Emeklileriin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçireceğinizi söyleyip, Açlık ve yoksulluk sınırının altında hayatta kalmaya çalışan emeklilere ise bunlar ne yaparsanız yapın alay edilme hissi dışında hiçbirşey ifade etmiyor. Eğer eden emekli varsa kesin bir yerden akarı ve birikimi vardır. Emekli önce kendini güvende hissetmek ister, hastalansa kimseye yük olmadan bakım parasını çıkartabilecek ve evinin ve ihtiyaçlarının giderini karşılayabilecek bir maaş ister. Ondan sonra ancak bu hayata geçireceğinizi söyledikleri şeyler belki biraz anlam taşır. Biz emekliler can derdinde de siz bilmem ne derdinde
Kullar Ali - Bari tabutların süslü ve klimalı olmaları da sağlansaydı..
Izmitli - Ya çok ilginç bu kadar mı anlayışsız oldunuz siz. Emekliler karın doyurma derdinde iktidar sizi gezdirelim indirim yapalım, buldukları çare bu. siz ekonomiyi falan düzeltemezsiniz görünüyor ki çarede üretemiyorsunuz artık. Allah rızası için bırakın gidin iktidardan.
Eski Ak Partili - Emekliler kendinizi bu hırsızlara haramzadelere 3/5 kuruşa satmayın satanlar onlara ortak olanlardır dünyadaki emekliler dünyayı geziyorlar bizdekiler karısını alıpta lokantaya gidemiyor Tayyibe kesinlikle inanmayın ALLAH bir dediğinden başka kızıyorlar ulan hıyarlar sözleşmemi yaptım ömür boyu akp ye oy verecem diye işime gelirse sen ülkenin anasını belleyecen sana oy verecem bak nah
BİLAL41 - bende eski akp liyim ama iyice ezdiler milleti ekonomi ortada yazıklar olsun bunlar kadar zevkine sefasına düşkün parti yok ilk 5 yıl iyiydi sonra film kopru yoklar enflsyon belini büktü milletin
Vatandaş - resmen alay etemeye başladılar
zavallılar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.