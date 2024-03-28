Kentin göbeğinde kavga: Polis ekipleri müdahale etti!

İzmit Kent Meydanı’nda iftar saati öncesi saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. İki grup arasındaki kavga Kent Meydanı’nda nöbet tutan polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.
# iftar
İzmit Kent Meydanı’nda iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.