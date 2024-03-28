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Kentin göbeğinde kavga: Polis ekipleri müdahale etti!

İzmit Kent Meydanı’nda iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu

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Kentin göbeğinde kavga: Polis ekipleri müdahale etti! mask

İzmit Kent Meydanı’nda iftar saati öncesi saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. İki grup arasındaki kavga Kent Meydanı’nda nöbet tutan polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. 
# iftar

28 Mar 2024 - 08:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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